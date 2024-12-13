creador de vídeos web3: Impulsado por IA para contenido descentralizado

Genera contenido de vídeo atractivo para conceptos de blockchain y marketing de criptomonedas utilizando la potente función de texto a vídeo desde el guion.

Crea un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para principiantes en criptomonedas, simplificando el concepto de "organizaciones autónomas descentralizadas (DAOs)". El estilo visual debe ser limpio y atractivo, utilizando infografías animadas e iconos simples, acompañado de una voz en off de IA amigable y clara. Este vídeo debe aprovechar los avatares de IA de HeyGen para presentar la información de manera accesible, transformando conceptos complejos de blockchain en contenido fácilmente digerible.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a coleccionistas y entusiastas de NFT, anunciando el lanzamiento de una nueva colección de NFT centrada en el arte. Emplea un estilo visualmente rico y vibrante con música de fondo enérgica, mostrando arte digital impresionante. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para generar rápidamente narrativas atractivas, asegurando contenido de vídeo que capte la atención y genere interés para el marketing de vídeo Web3.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo tutorial conciso de 45 segundos dirigido a desarrolladores y primeros adoptantes de protocolos DeFi, demostrando una nueva función para la agricultura de rendimiento. El estilo visual debe ser profesional e informativo, combinando segmentos de pantalla compartida con un presentador avatar de IA. Incluye subtítulos generados por HeyGen para resaltar los pasos técnicos clave, asegurando una comprensión completa de la funcionalidad de los contratos inteligentes.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de concienciación de marca elegante de 15 segundos para una plataforma de creación de vídeos Web3 de vanguardia, dirigido a posibles socios comerciales y creadores de contenido. El estilo visual debe ser moderno, rápido y visualmente atractivo, utilizando música instrumental animada. Aprovecha la función de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen para optimizar para varias plataformas de redes sociales, creando material de marketing de vídeo Web3 impactante que destaque.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos Web3

Genera sin esfuerzo vídeos Web3 atractivos con IA, desde el guion hasta visuales impresionantes, en solo cuatro sencillos pasos.

1
Step 1
Crea tu guion de vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion, luego utiliza la función de "Texto a vídeo desde el guion" para convertir instantáneamente tu texto en una narrativa visual.
2
Step 2
Selecciona avatares de IA y visuales
Personaliza tu vídeo Web3 eligiendo entre una amplia gama de "avatares de IA" y mejora tu contenido con visuales relevantes de la biblioteca de medios.
3
Step 3
Añade voces en off y branding
Genera "generación de voces en off" con sonido natural para tu contenido y aplica el logotipo y colores únicos de tu marca utilizando los controles de marca integrados.
4
Step 4
Exporta y comparte tu contenido
Finaliza tu creación de vídeo de IA eligiendo la relación de aspecto deseada y exporta sin esfuerzo tu producción de vídeo Web3 de alta calidad, lista para compartir.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica conceptos Web3 con explicadores de IA

.

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos claros y concisos para tecnologías blockchain y descentralizadas complejas, educando a tu audiencia de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los esfuerzos de marketing de vídeo Web3?

HeyGen potencia el marketing de vídeo Web3 permitiendo a los usuarios crear contenido de vídeo atractivo sin esfuerzo. Con la plataforma de creación de vídeos de IA de HeyGen, puedes utilizar avatares de IA y herramientas poderosas para contar historias visualmente atractivas sobre tus proyectos descentralizados, aumentando significativamente tu alcance.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de IA efectivo para conceptos de blockchain?

HeyGen es un generador de vídeos de IA efectivo para conceptos de blockchain porque simplifica temas complejos en vídeos claros y profesionales. Nuestras capacidades de texto a vídeo, combinadas con una escritura de guiones fácil y plantillas diversas, permiten la producción rápida de vídeos explicativos de blockchain de alta calidad.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos explicativos atractivos para tecnologías descentralizadas?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudar a crear vídeos explicativos atractivos para tecnologías descentralizadas. Aprovechando avatares de IA avanzados y controles de marca integrales, HeyGen proporciona una plataforma robusta de creación de vídeos para comunicar claramente conceptos intrincados a tu audiencia.

¿Cómo simplifica HeyGen la plataforma de creación de vídeos para creadores de contenido Web3?

HeyGen simplifica la plataforma de creación de vídeos para creadores de contenido Web3 al agilizar todo el proceso de producción. Desde la escritura eficiente de guiones hasta la utilización de una amplia gama de plantillas y avatares de IA, HeyGen hace que la producción de vídeos profesionales sea accesible y rentable para explicar NFTs y otros proyectos de blockchain.

