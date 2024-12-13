Crea un vídeo conciso de 1 minuto dirigido a profesionales del sector tecnológico que están evaluando nuevo software. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando infografías limpias y texto en pantalla para transmitir información rápidamente, complementado con una pista instrumental profesional y animada. Demuestra cómo HeyGen actúa como un intuitivo Editor de Vídeo en línea mostrando la facilidad de comenzar con "Plantillas y escenas" pre-diseñadas y luego exportar sin esfuerzo en diferentes proporciones de aspecto usando "Redimensionamiento y exportaciones de proporciones", destacando su interfaz "fácil de usar" para una creación de contenido eficiente.

