Un vídeo promocional de 30 segundos, de alta energía, diseñado para creadores de contenido de Valorant, mostrando cómo los destacados impulsados por la IA de HeyGen pueden transformarse rápidamente en contenido atractivo. El estilo visual debe ser rápido, con cortes dinámicos y texto en pantalla que enfatice las jugadas clave, complementado con una pista de música electrónica y animada. La narrativa explicará lo fácil que es generar y mejorar estos clips para compartir en redes sociales usando la función "Texto a video desde guion" de HeyGen, haciéndolo ideal para el Creador de Videos Destacados de Valorant.

