Desarrolla un vídeo promocional de 1 minuto para agencias de viajes dirigido a potenciales clientes, mostrando un paquete vacacional irresistible. El estilo visual debe ser aspiracional y en alta definición, con paisajes impresionantes y alojamientos de lujo, complementado con una banda sonora animada y aventurera. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" para transformar sin esfuerzo un guion de marketing bien elaborado en una historia visual dinámica, destacando la facilidad de crear contenido profesional con un AI Travel Video Maker.

Generar Vídeo