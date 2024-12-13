Creador de Videos Universitarios: Crea Contenido Educativo Atractivo

Transforma instantáneamente guiones en dinámicos videos promocionales universitarios y cursos de aprendizaje en línea usando la función de texto a video de HeyGen.

Crea un cautivador recorrido virtual de 60 segundos por el campus, diseñado para estudiantes potenciales y sus padres, mostrando las instalaciones clave y la vibrante vida estudiantil. El estilo visual debe ser dinámico e inspirador, acompañado de música de fondo motivadora y una narración clara, utilizando los avatares de AI de HeyGen para guiar a los espectadores a través de la experiencia.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un convincente video de 45 segundos con testimonios auténticos de estudiantes, dirigido a estudiantes de secundaria que consideran postularse a la universidad. El video debe adoptar un estilo visual y auditivo personal y genuino, destacando diversas experiencias estudiantiles, y utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un video promocional universitario conciso de 30 segundos para reclutar posibles solicitantes interesados en programas académicos específicos, centrándose en cursos de aprendizaje en línea. Emplea un enfoque visual moderno y atractivo, mostrando elementos clave del curso con visuales impactantes y locuciones concisas, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un video acogedor de 90 segundos que ilustre la experiencia completa de la vida universitaria, dirigido a estudiantes internacionales y sus familias. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, destacando clubes estudiantiles, eventos en el campus y la diversa comunidad, con una banda sonora animada, y narración generada a través de la capacidad de texto a video de HeyGen.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos Universitarios

Crea videos universitarios atractivos para reclutamiento, recorridos virtuales y aprendizaje en línea sin esfuerzo con las herramientas impulsadas por AI de HeyGen.

1
Step 1
Genera Tu Video
Comienza convirtiendo tu guion en un video convincente usando nuestra función de texto a video, o elige entre una variedad de plantillas listas para usar para tu contenido.
2
Step 2
Mejora con Visuales
Integra tus propios activos de video e imagen, o explora nuestra vasta biblioteca de medios/soporte de stock para encontrar los visuales perfectos para tus videos promocionales universitarios.
3
Step 3
Aplica Branding
Mantén la consistencia institucional aplicando tus controles de branding (logotipo, colores), asegurando que cada video refleje la identidad única de tu universidad para propósitos de reclutamiento.
4
Step 4
Comparte en Varias Plataformas
Prepara tu video para varios canales utilizando el redimensionamiento de la relación de aspecto y exportaciones, haciéndolo perfecto para redes sociales, cursos de aprendizaje en línea o integración en LMS.

Casos de Uso

Muestra Historias de Estudiantes

Genera testimonios de estudiantes atractivos y recorridos virtuales por el campus para cautivar e informar a futuros solicitantes universitarios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las universidades a crear videos promocionales atractivos?

HeyGen permite a las universidades producir videos promocionales de alta calidad utilizando su generador de videos AI. Aprovecha plantillas profesionales, personaliza la marca con logotipos y colores, e integra material de archivo y efectos de animación para mostrar efectivamente tu recorrido virtual por el campus o testimonios de estudiantes.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de videos AI efectivo para cursos de aprendizaje en línea?

HeyGen simplifica la creación de contenido para cursos de aprendizaje en línea transformando texto en videos atractivos. Utiliza avatares AI realistas y generación avanzada de locuciones, junto con subtítulos automáticos, para ofrecer contenido educativo convincente de manera eficiente.

¿Puede HeyGen reemplazar las herramientas tradicionales de edición de video para contenido universitario?

HeyGen agiliza el proceso de producción de videos, reduciendo la dependencia de herramientas de edición de video complejas con su plataforma intuitiva. Su interfaz de arrastrar y soltar y plantillas profesionales permiten la creación rápida de contenido para redes sociales, testimonios de estudiantes y más, con redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para varias plataformas.

¿Qué características ofrece HeyGen para universidades enfocadas en el reclutamiento de estudiantes y redes sociales?

Las universidades pueden mejorar significativamente sus esfuerzos de reclutamiento y presencia en redes sociales creando videos promocionales universitarios dinámicos con HeyGen. Genera contenido atractivo con testimonios de estudiantes o destacados de recorridos virtuales por el campus, utilizando el generador de videos AI de HeyGen para atraer efectivamente a estudiantes potenciales.

