Crea vídeos impresionantes con nuestro creador de vídeos en línea de tiempo
Crea sin esfuerzo videos de líneas de tiempo atractivos utilizando plantillas personalizables y avatares IA para un toque profesional.
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.
En este vídeo de 60 segundos, explora la destreza técnica del generador de vídeos impulsado por la IA de HeyGen, ideal para entusiastas de la tecnología y editores de vídeo que buscan precisión y eficiencia. El vídeo demostrará la integración perfecta del guardado automático en la nube y la flexibilidad de exportación, asegurando que tus proyectos estén seguros y sean fácilmente compartibles. Con un estilo visual moderno y elegante y una voz en off profesional, este vídeo está diseñado para aquellos que valoran la tecnología de vanguardia en la creación de vídeos.
Sumérgete en un viaje de 30 segundos con la herramienta de creación de videos de HeyGen, diseñada para educadores y formadores que necesitan transmitir información de manera efectiva. Este video utilizará la función de texto a video de HeyGen a partir de un guion, transformando el contenido escrito en presentaciones visuales atractivas. El estilo visual limpio e informativo, junto con subtítulos claros, lo hace perfecto para contenido educativo que necesita ser accesible e impactante.
Experimenta el potencial creativo de las plantillas de vídeo de HeyGen en un vídeo de 45 segundos diseñado para profesionales del marketing y propietarios de pequeñas empresas. Este vídeo destacará la facilidad de crear vídeos en la línea de tiempo con la biblioteca de medios y el soporte de stock de HeyGen, ofreciendo una rica variedad de visuales para realzar el mensaje de tu marca. Con un estilo visual vibrante y enérgico, acompañado de una banda sonora pegadiza, este vídeo es perfecto para aquellos que buscan dejar una impresión memorable en su audiencia.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola indicación en un video completo.
Creación de Video Nativo
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
Las herramientas de creador de videos de línea de tiempo y editor de video de HeyGen permiten a los usuarios crear videos dinámicos de línea de tiempo con facilidad. Utilizando plantillas de video y un generador de video impulsado por IA, HeyGen simplifica la creación de videos, ofreciendo una simplicidad de arrastrar y soltar y flexibilidad de exportación.
Genera vídeos atractivos para redes sociales.
Create captivating timeline videos for social media in minutes, enhancing engagement and reach.
Impulsa la participación en la formación con IA.
Utilize customizable templates to produce interactive training videos that improve retention and understanding.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos en línea de tiempo?
HeyGen ofrece un creador de videos con línea de tiempo fácil de usar con la simplicidad de arrastrar y soltar, permitiendo a los usuarios organizar clips y medios sin esfuerzo. Su característica de línea de tiempo multitrack proporciona una experiencia de edición fluida, haciendo que la creación de videos sea intuitiva y eficiente.
¿Qué hace que el editor de video de HeyGen sea destacado para los usuarios técnicos?
El editor de vídeo de HeyGen está equipado con funciones avanzadas como la generación de vídeo impulsada por IA y el auto-guardado en la nube, asegurando un proceso de edición suave y fiable. La plataforma soporta flexibilidad de exportación, satisfaciendo diversas necesidades técnicas.
¿Puedo personalizar plantillas de vídeo en HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas personalizables, permitiendo a los usuarios adaptar sus videos a temas específicos y necesidades de marca. Esta característica potencia la creatividad manteniendo al mismo tiempo una calidad profesional.
¿HeyGen admite compartir en redes sociales para mis videos?
Por supuesto, HeyGen facilita la compartición en redes sociales de manera sencilla, permitiendo a los usuarios distribuir rápidamente sus videos de línea de tiempo en diversas plataformas. Esta característica asegura que tu contenido alcance a una audiencia más amplia de manera eficiente.