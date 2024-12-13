Creador de Vídeos Explicativos de Concienciación de Amenazas Sin Esfuerzo

Crea vídeos vitales de concienciación sobre ciberseguridad de manera eficiente y aclara temas complejos con avatares de IA.

Crea un vídeo explicativo animado de 60 segundos dirigido a empleados corporativos, diseñado para ilustrar tácticas comunes de prevención de phishing. El estilo visual debe ser atractivo y caricaturesco, utilizando colores brillantes y personajes simples para hacer que la información compleja sea fácil de entender, acompañado de una voz en off amigable y animada generada con la función de generación de voz en off de HeyGen. Aprovecha las plantillas personalizables de HeyGen para construir rápidamente escenas que destaquen las 'señales de alerta' en correos electrónicos sospechosos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de ciberseguridad de 45 segundos dirigido a educar a propietarios de pequeñas empresas sobre prácticas esenciales de seguridad digital. Este vídeo debe presentar una estética profesional y limpia de animación en pizarra, empleando dibujos lineales simples y un avatar de IA calmado y autoritario. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir sin problemas tu contenido educativo en una narrativa visualmente rica, asegurando claridad e impacto para el empresario ocupado.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo urgente de 30 segundos sobre concienciación de amenazas para redes sociales, alertando al público en general sobre los peligros del ransomware. El vídeo debe tener un estilo gráfico moderno y rápido con superposiciones de texto audaz y contrastante para enfatizar las advertencias clave. Asegúrate de que la información crucial sea accesible implementando la función de subtítulos/captions de HeyGen, complementando los visuales impactantes obtenidos de la biblioteca de medios/soporte de stock para transmitir rápidamente la amenaza.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de formación de 60 segundos específicamente para nuevos empleados de la empresa, presentándoles los protocolos básicos de seguridad digital interna. El estilo visual y de audio debe ser corporativo pero accesible, utilizando un diseño ilustrativo con un avatar de IA actuando como un guía amigable. Emplea las diversas plantillas y escenas de HeyGen para estructurar un proceso de incorporación claro y paso a paso, haciendo que la información de seguridad compleja sea fácil de entender y recordar para los nuevos miembros del equipo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de Concienciación de Amenazas

Crea rápidamente vídeos explicativos animados profesionales para la seguridad digital y la prevención de phishing con herramientas impulsadas por IA, mejorando la concienciación de tu equipo sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea Tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza elaborando tu mensaje con nuestra función de texto a vídeo desde guion o eligiendo entre una amplia gama de plantillas personalizables diseñadas para la concienciación de amenazas.
2
Step 2
Elige Tus Visuales y Avatares de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu mensaje e integra visuales atractivos para ilustrar claramente conceptos complejos de ciberseguridad.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Refina el Contenido
Genera una voz en off de sonido natural para tu guion, luego utiliza el editor intuitivo de arrastrar y soltar para organizar escenas y elementos con precisión.
4
Step 4
Aplica la Marca y Exporta Tu Vídeo
Utiliza controles de marca para incorporar el logotipo y colores de tu empresa, luego exporta tu vídeo explicativo animado de alta calidad listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido de Seguridad Digital Oportuno para Redes Sociales

Genera rápidamente vídeos de formato corto atractivos para compartir eficazmente consejos vitales de seguridad digital y alertas de amenazas en plataformas sociales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la formación en concienciación de amenazas?

HeyGen te permite crear vídeos explicativos de concienciación de amenazas de manera sencilla, aprovechando avatares de IA y visuales dinámicos para comunicar claramente conceptos complejos de seguridad digital. Estos vídeos de formación atractivos ayudan a tu audiencia a comprender rápidamente la prevención de phishing y otras medidas de seguridad críticas, haciendo que el aprendizaje sea más efectivo.

¿Qué opciones creativas están disponibles para vídeos explicativos animados?

HeyGen ofrece amplias opciones creativas para vídeos explicativos animados, incluyendo una amplia gama de plantillas personalizables, diversos estilos de animación y un editor intuitivo de arrastrar y soltar. También puedes utilizar avatares de IA y subir tus propios gráficos, vídeos y recursos musicales para crear contenido verdaderamente único y atractivo.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de ciberseguridad atractivos de manera eficiente?

Sí, la plataforma de creación de vídeos impulsada por IA de HeyGen agiliza el proceso de producción de vídeos de ciberseguridad atractivos. Simplemente introduce tu guion para la generación de texto a vídeo y añade generación de voz en off profesional con un generador de voz de IA, permitiendo una producción rápida de contenido de alta calidad que educa sobre temas cruciales como la seguridad digital.

¿Ofrece HeyGen personalización para vídeos explicativos específicos de marca?

Absolutamente, HeyGen permite una personalización integral de tus vídeos explicativos para alinearse perfectamente con tu marca. Utiliza controles de marca para logotipos y colores, fuentes personalizadas y una vasta biblioteca de medios para asegurar que cada vídeo refleje tu identidad y mensaje únicos con comunicación visual.

