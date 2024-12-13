Crea un vídeo explicativo de psicología de 45 segundos diseñado para un público general, simplificando el concepto de la terapia cognitivo-conductual (TCC) en puntos fáciles de digerir. El estilo visual debe ser limpio y calmante, utilizando gráficos animados para ilustrar ideas, complementado por un tono de audio claro y empático generado a través de la función de generación de voz en off de HeyGen. El objetivo es hacer que las ideas terapéuticas complejas sean accesibles y comprensibles, promoviendo la comprensión de los vídeos sobre salud mental.

