Tu Creador de Vídeos en Equipo para Contenido Rápido y Colaborativo
Optimiza la creación de vídeos con Avatares de IA, permitiendo a tu equipo producir vídeos de marketing de alta calidad de manera eficiente y colaborativa.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Ilustra los beneficios de la colaboración fluida en equipo y los procesos de revisión y aprobación optimizados en un vídeo de 1 minuto dirigido a gestores de proyectos y departamentos multifuncionales. Esta presentación dinámica y atractiva debe contar con visuales modernos y una narración clara generada con la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, enfatizando flujos de trabajo creativos eficientes.
Desarrolla un vídeo tutorial conciso de 45 segundos demostrando una nueva función de software a través de grabaciones de pantalla, diseñado para equipos de soporte interno y usuarios de software. El vídeo debe tener un estilo visual nítido y directo, similar a un tutorial, con música de fondo animada y utilizar la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para producir rápidamente subtítulos precisos.
Muestra la excelencia de tu marca y el compromiso con la producción de vídeos de alta calidad en un vídeo de marketing convincente de 30 segundos para gestores de marca y equipos de marketing. Esta pieza pulida y sofisticada debe utilizar la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar los visuales y centrarse en mantener la consistencia de la marca utilizando un Kit de Marca predefinido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación Rápida de Anuncios de Alto Rendimiento.
Los equipos pueden producir rápidamente anuncios en vídeo de alto impacto con IA, acelerando campañas de marketing y aumentando las conversiones.
Generación Eficiente de Contenido para Redes Sociales.
Empodera a tu equipo para crear sin esfuerzo vídeos y clips atractivos para redes sociales, aumentando la presencia de la marca y la interacción con la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el enfoque de HeyGen para la creación de vídeos con IA?
HeyGen empodera a los usuarios para optimizar el proceso de creación de vídeos aprovechando avanzados Avatares de IA y una potente interfaz de edición basada en texto. Este enfoque innovador te permite transformar guiones en vídeos profesionales de manera rápida y eficiente.
¿Puede HeyGen soportar proyectos de vídeo colaborativos?
Sí, HeyGen está diseñado como un robusto creador de vídeos en equipo, ofreciendo características que mejoran la colaboración y optimizan los flujos de trabajo creativos. Proporciona herramientas para procesos eficientes de revisión y aprobación y gestión centralizada de archivos, asegurando proyectos de equipo sin problemas.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la consistencia de marca?
HeyGen incluye funcionalidades completas de Kit de Marca, permitiendo a los equipos mantener una marca consistente en todo el contenido de marketing en vídeo. Puedes gestionar tus archivos creativos, utilizar una biblioteca de contenido compartida e incluso aplicar marcas de agua para una mejor gestión de derechos digitales.
¿Cómo asegura HeyGen una salida de vídeo de alta calidad?
HeyGen actúa como un sofisticado editor de vídeos, proporcionando una rica biblioteca de contenido y varios plantillas para asegurar una producción de vídeo de alta calidad. Puedes incorporar fácilmente grabaciones de pantalla y exportar tus vídeos de marketing finales en formatos como MP4, listos para cualquier plataforma.