Tu Creador de Vídeos en Equipo para Contenido Rápido y Colaborativo

Optimiza la creación de vídeos con Avatares de IA, permitiendo a tu equipo producir vídeos de marketing de alta calidad de manera eficiente y colaborativa.

Crea un vídeo técnico de 90 segundos para nuevos empleados, dirigido a profesionales de TI y equipos de incorporación, mostrando un proceso eficiente de gestión de flujos de trabajo. El estilo visual debe ser limpio y profesional con una voz calmada e informativa de IA, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar información compleja de manera clara.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Ilustra los beneficios de la colaboración fluida en equipo y los procesos de revisión y aprobación optimizados en un vídeo de 1 minuto dirigido a gestores de proyectos y departamentos multifuncionales. Esta presentación dinámica y atractiva debe contar con visuales modernos y una narración clara generada con la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, enfatizando flujos de trabajo creativos eficientes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo tutorial conciso de 45 segundos demostrando una nueva función de software a través de grabaciones de pantalla, diseñado para equipos de soporte interno y usuarios de software. El vídeo debe tener un estilo visual nítido y directo, similar a un tutorial, con música de fondo animada y utilizar la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para producir rápidamente subtítulos precisos.
Prompt de Ejemplo 3
Muestra la excelencia de tu marca y el compromiso con la producción de vídeos de alta calidad en un vídeo de marketing convincente de 30 segundos para gestores de marca y equipos de marketing. Esta pieza pulida y sofisticada debe utilizar la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar los visuales y centrarse en mantener la consistencia de la marca utilizando un Kit de Marca predefinido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos en Equipo

Empodera a tu equipo para crear vídeos profesionales de manera colaborativa y eficiente, desde el concepto inicial hasta la exportación final, asegurando la consistencia de la marca en cada paso.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Inicia tu producción de vídeo eligiendo entre diversas "Plantillas y escenas" o generando contenido a partir de un guion, empoderando a tu equipo para comenzar cualquier iniciativa de vídeo de manera eficiente.
2
Step 2
Añade Visuales y Voces
Mejora tu vídeo con potentes "Avatares de IA" para representar tu marca e integra diversos medios de la biblioteca compartida, optimizando la recopilación de contenido para tu equipo.
3
Step 3
Aplica Consistencia de Marca
Asegúrate de que cada vídeo se alinee con la identidad de tu empresa utilizando "Controles de marca (logo, colores)", permitiendo a tu equipo mantener un aspecto y sensación consistentes sin esfuerzo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza la obra maestra de tu equipo personalizando "Redimensionamiento de aspecto y exportaciones" para varias plataformas, asegurando que tu vídeo de alta calidad llegue perfectamente a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora del Compromiso en Formación y Aprendizaje

.

Mejora la efectividad de la formación del equipo y la retención de conocimientos creando vídeos dinámicos impulsados por IA que cautivan a los aprendices.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el enfoque de HeyGen para la creación de vídeos con IA?

HeyGen empodera a los usuarios para optimizar el proceso de creación de vídeos aprovechando avanzados Avatares de IA y una potente interfaz de edición basada en texto. Este enfoque innovador te permite transformar guiones en vídeos profesionales de manera rápida y eficiente.

¿Puede HeyGen soportar proyectos de vídeo colaborativos?

Sí, HeyGen está diseñado como un robusto creador de vídeos en equipo, ofreciendo características que mejoran la colaboración y optimizan los flujos de trabajo creativos. Proporciona herramientas para procesos eficientes de revisión y aprobación y gestión centralizada de archivos, asegurando proyectos de equipo sin problemas.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la consistencia de marca?

HeyGen incluye funcionalidades completas de Kit de Marca, permitiendo a los equipos mantener una marca consistente en todo el contenido de marketing en vídeo. Puedes gestionar tus archivos creativos, utilizar una biblioteca de contenido compartida e incluso aplicar marcas de agua para una mejor gestión de derechos digitales.

¿Cómo asegura HeyGen una salida de vídeo de alta calidad?

HeyGen actúa como un sofisticado editor de vídeos, proporcionando una rica biblioteca de contenido y varios plantillas para asegurar una producción de vídeo de alta calidad. Puedes incorporar fácilmente grabaciones de pantalla y exportar tus vídeos de marketing finales en formatos como MP4, listos para cualquier plataforma.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo