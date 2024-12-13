Creador de Videos de Historias para Crear Videos Atractivos con IA

Diseña historias cautivadoras para redes sociales usando nuestras plantillas y escenas intuitivas para obtener visuales impresionantes.

Imagina crear un video de historia de marca de 30 segundos dirigido a jóvenes emprendedores, utilizando las capacidades del "creador de videos de historias" de HeyGen. El estilo visual debe ser enérgico, con gráficos modernos y música de fondo animada, complementado por una clara locución generada por IA directamente desde tu guion usando la función 'Texto a video desde guion'.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Cómo pueden los pequeños empresarios lanzar efectivamente un nuevo producto? Diseña un anuncio animado profesional de 45 segundos dirigido a ellos, empleando animaciones 3D limpias y visualmente atractivas y una locución calmada y autoritaria proporcionada por uno de los 'avatares de IA' personalizables de HeyGen para mostrar tus ofertas. Este prompt aprovecha el aspecto del "creador de videos de IA".
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un video explicativo animado de 60 segundos para educadores que simplifique conceptos complejos, dirigido a estudiantes y aprendices de todas las edades. Adopta un estilo de animación ilustrativo y caprichoso con una locución amigable y clara, asegurando accesibilidad y retención con 'Subtítulos/captions' generados automáticamente. Esto resalta el "creador de videos animados" para contenido educativo.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un reel dinámico de 15 segundos para redes sociales dirigido a marketers, enfocándose en la creación de contenido rápido y atractivo con máximo impacto. Este video debe presentar cortes rápidos, música de fondo de tendencia, animaciones de texto impactantes y una locución concisa de IA, todo construido eficientemente usando los diversos 'Plantillas y escenas' de HeyGen y enfatizando las "opciones de personalización" para adaptarse a cualquier marca.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Historias

Transforma rápidamente ideas en videos de historias atractivos con nuestro intuitivo creador de videos de IA, perfecto para cautivar a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Historia
Comienza seleccionando entre una variedad de "plantillas y escenas" profesionales para iniciar tu video de historias con un diseño predefinido.
2
Step 2
Personaliza Visuales y Audio
Personaliza tu video añadiendo elementos de nuestra extensa "biblioteca de medios/soporte de stock", incorporando animaciones personalizadas y generando locuciones dinámicas.
3
Step 3
Refina y Pule
Perfecciona tu video de historias con precisión. Utiliza el intuitivo "Editor de Video" para ajustar el tiempo, las transiciones y los elementos para una experiencia de visualización fluida.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez perfeccionado, genera tu video y "descarga videos" en el formato MP4 óptimo, luego compártelo fácilmente en tus plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Historias de Éxito de Clientes en Video

Produce testimonios de clientes y estudios de caso convincentes con video de IA, construyendo confianza y demostrando valor.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de video?

HeyGen potencia tus esfuerzos creativos al servir como un intuitivo creador de videos de IA, permitiéndote dar vida a historias atractivas usando avatares de IA y una amplia gama de plantillas personalizables. Esta plataforma simplifica el proceso de generar contenido de video animado atractivo.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para transformar guiones en contenido de video atractivo?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de IA para transformar automáticamente tus guiones escritos en videos pulidos, completos con generación de locuciones de alta calidad y subtítulos sincronizados. Este proceso eficiente convierte a HeyGen en un creador de videos indispensable para la creación de contenido simplificada.

¿Puedo personalizar la apariencia visual y la marca de mis videos creados con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca robustos para incorporar tus logotipos y colores de marca, asegurando que tus videos se alineen perfectamente con tu identidad. El editor intuitivo de arrastrar y soltar permite una fácil personalización de plantillas y escenas, convirtiéndote en el editor de video definitivo.

¿Cómo apoya HeyGen la creación y distribución de videos para diversas plataformas?

HeyGen te permite crear y descargar videos en varios formatos de aspecto y en el formato MP4 ampliamente compatible, haciéndolos altamente adecuados para la integración en redes sociales y diversas plataformas. Esta versatilidad asegura que tus esfuerzos de creación de videos alcancen efectivamente a tu audiencia prevista a través de los canales.

