Creador de Vídeos Simple: Crea Vídeos Impresionantes Sin Esfuerzo
Transforma ideas en contenido atractivo sin esfuerzo con nuestra interfaz fácil de usar, potenciada por capacidades de Texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos para propietarios de pequeñas empresas, demostrando la simplicidad de la interfaz fácil de usar de HeyGen como una solución integral de edición de vídeo. Emplea un enfoque visual limpio y minimalista con una guía clara paso a paso y una voz en off calmada y profesional, destacando la facilidad de uso de las diversas plantillas y escenas de HeyGen.
Desarrolla un vídeo de marketing dinámico de 2 minutos dirigido a especialistas en marketing digital, ilustrando cómo pueden editar vídeos rápidamente y adaptarlos a través de plataformas. El estilo visual debe ser enérgico y atractivo, mostrando varios formatos de aspecto, apoyado por una voz en off motivacional y enérgica que destaque la potente capacidad de redimensionamiento y exportación de formatos de aspecto de HeyGen para un alcance máximo.
Diseña un vídeo de exhibición creativa de 45 segundos para creadores de contenido, enfatizando la edición sin esfuerzo y las capacidades innovadoras de HeyGen. El estilo visual debe ser artístico y visualmente atractivo, con movimientos de cámara suaves, acompañado de una voz conversacional generada por IA usando Texto a vídeo desde guion, para resaltar la rapidez con la que los creadores pueden dar vida a sus guiones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo atractivos usando IA, mejorando los esfuerzos de marketing y logrando mejores resultados de campaña.
Vídeos Atractivos para Redes Sociales.
Crea contenido cautivador para redes sociales en minutos, aumentando tu presencia en línea y el compromiso de la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para marketing?
HeyGen actúa como un creador de vídeos simple, aprovechando herramientas impulsadas por IA para simplificar todo el proceso. Su interfaz fácil de usar permite una edición sin esfuerzo, permitiéndote crear vídeos de marketing atractivos rápidamente.
¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para la edición de vídeos?
HeyGen proporciona herramientas avanzadas impulsadas por IA como avatares de IA realistas y sofisticado Texto a Voz de IA para voces en off profesionales. Esta solución integral de edición de vídeo simplifica tareas complejas como la generación de voces en off y el texto a vídeo desde guion, mejorando tu experiencia con el editor de vídeo en línea.
¿Puedo personalizar mis vídeos con el estilo de mi marca en HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo y colores específicos para estilos e imágenes personalizados. También puedes utilizar nuestra amplia selección de plantillas de tendencia para crear rápidamente vídeos de marca que se alineen con tu estética.
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a editar y compartir vídeos rápidamente?
Como un editor de vídeo en línea eficiente, HeyGen te permite editar vídeos rápidamente usando su funcionalidad intuitiva de arrastrar y soltar y su robusta biblioteca de medios. Una vez que tu vídeo esté completo, puedes exportarlo sin esfuerzo en varios formatos de aspecto, listo para compartir en redes sociales.