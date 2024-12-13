Crea un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo HeyGen simplifica la creación de vídeos. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con grabaciones de pantalla dinámicas de la interfaz de HeyGen, mientras que el audio debe tener una voz en off profesional y animada. Destaca la facilidad de comenzar con diversos Plantillas y escenas, haciendo el proceso menos intimidante para los usuarios no familiarizados con un "editor de vídeo".

Generar Vídeo