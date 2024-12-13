Creador de Vídeos de Compras: Crea Vídeos Atractivos

Alcanza una audiencia más amplia con vídeos de compras cautivadores, añadiendo fácilmente subtítulos y leyendas profesionales.

Crea un tutorial de 1 minuto que demuestre cómo los aspirantes a creadores de contenido pueden aprovechar HeyGen para hacer un impresionante vídeo de compras, centrándose en el proceso de "cómo hacer un vídeo de compras". El estilo visual debe ser limpio y moderno, con grabaciones de pantalla claras, complementadas por una voz en off amigable y entusiasta. Destaca la facilidad de usar la función de texto a vídeo de HeyGen para generar contenido profesional rápidamente, y dirígete a principiantes que buscan crear contenido de "vídeo AI".

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un dinámico vídeo de moda de 45 segundos dirigido a influencers, donde un avatar AI muestra las últimas tendencias con ediciones vibrantes y rápidas. El audio debe ser moderno y animado, y el vídeo debe resaltar los avatares AI de HeyGen para crear "vídeos de compras" atractivos sin necesidad de un presentador físico, junto con subtítulos automáticos para una mayor accesibilidad en varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un elegante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a pequeñas empresas, ilustrando cómo pueden crear rápidamente contenido de "vídeo de compras" utilizando las "plantillas de vídeo de compras" dedicadas de HeyGen. El estilo visual debe ser profesional y limpio, mostrando varios productos de manera eficiente con música de fondo inspiradora. Enfatiza el beneficio de utilizar la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar su narrativa visual.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo instructivo de 1.5 minutos para equipos de marketing, demostrando la flexibilidad técnica de usar HeyGen como un potente "editor de vídeo" para crear contenido de "vídeo de compras" impactante optimizado para varias plataformas de redes sociales. El estilo visual debe ser claro y conciso, ilustrando el proceso de usar la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para diferentes formatos, junto con generación de voz en off profesional y subtítulos claros para un alcance máximo en diferentes canales.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Compras

Crea sin esfuerzo impresionantes vídeos de compras para cualquier plataforma de redes sociales con herramientas AI intuitivas, transformando tus clips en contenido atractivo.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Selecciona una plantilla de vídeo de compras pre-diseñada o comienza desde cero, luego sube tus clips de compras a nuestra biblioteca de medios para un fácil acceso.
2
Step 2
Añade Voces en Off Atractivas
Mejora tu vídeo de compras con voces en off expresivas generadas por AI, explicando claramente tus compras y reacciones.
3
Step 3
Aplica Marca y Estilo
Personaliza tu vídeo con controles de marca, superposiciones de texto y efectos dinámicos usando el completo editor de vídeo para reflejar tu estilo único.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu creación exportándola en varios formatos de relación de aspecto optimizados para plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, lista para tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Nuevas Compras con Vídeos Atractivos

.

Convierte sin esfuerzo tus últimas compras en vídeos AI atractivos, destacando las características del producto y la satisfacción personal para conectar con tu audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de compras?

HeyGen te permite crear vídeos de compras atractivos sin esfuerzo al aprovechar la tecnología de vídeo AI. Nuestro editor de vídeo intuitivo te permite transformar texto en escenas dinámicas, añadiendo voces en off profesionales y personalizando el contenido con facilidad.

¿Puede HeyGen ayudar con las voces en off y los subtítulos para mis vídeos de compras?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece una robusta generación de voces en off, permitiéndote narrar tus vídeos de compras sin problemas. También puedes añadir automáticamente subtítulos pulidos, asegurando que tu contenido sea accesible y esté optimizado para plataformas como YouTube y TikTok.

¿Qué plantillas están disponibles para crear diversos vídeos de compras en HeyGen?

HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeos de compras y escenas personalizables para iniciar tu creación de contenido. Adapta fácilmente tus vídeos con el redimensionamiento de relación de aspecto para plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, asegurando una calidad de exportación de vídeo profesional cada vez.

¿Cómo puedo incorporar mis propios medios y recursos de stock en mis proyectos de HeyGen?

La completa biblioteca de medios de HeyGen te permite subir tus propias grabaciones de productos e integrar recursos de stock para mejorar tus vídeos de compras. Esta función te da control creativo total dentro del editor de vídeo para crear contenido único y atractivo.

