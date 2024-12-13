Creador de Vídeos para Shopify: Aumenta las Ventas con Vídeos de Productos Atractivos

Crea vídeos de productos impresionantes y anuncios de vídeo sin esfuerzo. Utiliza nuestras plantillas personalizables para aumentar las tasas de conversión en todas tus plataformas de redes sociales.

Crea un vibrante vídeo promocional de 30 segundos que muestre una nueva línea de productos para propietarios de pequeñas empresas en Shopify, buscando un estilo visual brillante y enérgico con música de fondo moderna y animada. Utiliza las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para crear sin esfuerzo "vídeos de productos" atractivos que capturen la atención.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de "redes sociales" de 15 segundos dirigido a los especialistas en marketing de comercio electrónico que buscan captar a la Generación Z, con dinámicas visuales rápidas, cortes rápidos, efectos de sonido de moda y una voz en off de AI atractiva. Aprovecha la potente "Generación de voz en off" de HeyGen para hacer que tus "anuncios de vídeo" destaquen en plataformas como TikTok e Instagram Reels.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo testimonial auténtico de 45 segundos diseñado para clientes potenciales que buscan fiabilidad en los productos, adoptando una estética cálida de contenido generado por el usuario con superposiciones de texto en pantalla que enfatizan los beneficios clave y una partitura musical suave e inspiradora. Asegura la accesibilidad y el impacto empleando la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen para comunicar claramente cómo el producto ayuda a "impulsar las ventas".
Prompt de Ejemplo 3
Genera un "vídeo tutorial" profesional de 60 segundos para propietarios de tiendas Shopify que demuestre una característica o beneficio específico del producto, empleando un estilo visual claro y conciso con elementos animados, grabaciones de pantalla y un "avatar de AI" amigable para guiar al espectador. Este vídeo, creado con un "Generador de vídeos de AI para Shopify", debería explicar conceptos complejos de manera sencilla.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Shopify

Crea sin esfuerzo vídeos de productos impresionantes para tu tienda Shopify utilizando un creador de vídeos fácil de usar. Aumenta el compromiso e impulsa las ventas con contenido profesional.

1
Step 1
Selecciona un Punto de Partida
Elige entre una biblioteca de plantillas profesionales o genera instantáneamente un vídeo a partir de tu guion utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen.
2
Step 2
Sube tus Medios de Producto
Integra tus imágenes de producto y clips de vídeo sin esfuerzo. Utiliza el editor de arrastrar y soltar para crear vídeos de productos atractivos adaptados a tu marca.
3
Step 3
Añade Audio y Texto Atractivos
Mejora tu vídeo con subtítulos automáticos para accesibilidad y genera voces en off de sonido natural. Elige entre una variedad de opciones de música de fondo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Creación
Optimiza tu vídeo para varias plataformas ajustando su relación de aspecto. Descarga tus anuncios de vídeo finales y compártelos directamente en redes sociales para aumentar las conversiones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Testimonios de Clientes

.

Construye confianza y aumenta las ventas creando vídeos de AI convincentes que muestren testimonios y reseñas positivas de clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de productos atractivos para Shopify?

HeyGen es un "Generador de vídeos de AI para Shopify" que simplifica la creación de "vídeos de productos" de alta calidad. Puedes transformar fácilmente la información del producto en contenido visual atractivo, aumentando el compromiso y las ventas de tu tienda. HeyGen agiliza todo el proceso de "creación de vídeos", desde el guion hasta la edición final.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen aprovecha las avanzadas "características de AI" para optimizar la producción de vídeos. Esto incluye la generación de "avatares de AI" realistas a partir de texto, la creación de "generación de voz en off" natural y la adición automática de "subtítulos automáticos" o "captions". Estas herramientas facilitan y hacen eficiente la creación de vídeos.

¿Puedo usar plantillas para crear rápidamente vídeos para redes sociales con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de "plantillas" profesionales y escenas diseñadas para diversos usos, incluyendo "redes sociales" y "anuncios de vídeo". Su "editor de arrastrar y soltar" lo hace "fácil de usar" para personalizar rápidamente vídeos que aumenten el compromiso y las tasas de conversión.

¿Cómo apoya HeyGen el diseño y la personalización acorde a mi marca en mis vídeos?

HeyGen asegura que tus "vídeos de productos" mantengan la identidad de tu marca con sólidos "controles de marca". Puedes añadir fácilmente tu logotipo, usar colores específicos de la marca e incorporar tus propios medios para lograr un "diseño acorde a la marca" consistente en todo tu contenido de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo