Creador de Vídeos Promocionales de Servicios: Impulsa el Crecimiento de tu Negocio

Diseña promociones de marketing cautivadoras con facilidad usando nuestras extensas Plantillas y escenas, perfectas para pequeñas empresas y redes sociales.

Imagina un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas ambiciosas, mostrando cómo lanzar rápidamente su próxima campaña. El estilo visual debe ser brillante, moderno y atractivo, con música de fondo animada. Destaca cómo las extensas Plantillas y escenas de HeyGen permiten a los usuarios crear contenido de 'vídeo promocional' profesional que capta la atención y genera resultados.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo educativo de 45 segundos diseñado para emprendedores expertos en tecnología que introduce un servicio de software complejo. Este vídeo debe presentar una estética visual elegante e informativa con texto en pantalla claro y conciso y una locución profesional generada por AI. Ilustra cómo la robusta capacidad de generación de locuciones de HeyGen simplifica el proceso de producir 'vídeos explicativos' de alta calidad sin necesidad de equipo de estudio.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un anuncio de 15 segundos para redes sociales dirigido a los especialistas en marketing digital y creadores de contenido que buscan aumentar el compromiso en línea. El vídeo debe ser rápido, visualmente impactante, con gráficos de moda y efectos de sonido pegajosos, optimizado para un consumo rápido. Demuestra cómo los Subtítulos automáticos de HeyGen aseguran el máximo alcance y accesibilidad para todas las plataformas de 'redes sociales', independientemente de la reproducción de sonido.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una demostración sofisticada de 60 segundos de 'creador de vídeos promocionales de servicios' dirigida a agencias creativas y productores de vídeo freelance, enfatizando la personalización y flexibilidad. El estilo visual y de audio debe ser altamente profesional y versátil, con imágenes de archivo diversas y un narrador persuasivo y calmado. Muestra cómo el completo soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen permite posibilidades creativas infinitas, habilitando la creación de 'vídeos personalizados' para cualquier necesidad del cliente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Promocionales de Servicios

Crea vídeos promocionales atractivos para tus servicios de manera rápida y sencilla, atrayendo clientes con contenido de calidad profesional.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente para varios servicios, o empieza con un lienzo en blanco para un control creativo completo.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Incorpora tus propios medios, como imágenes y clips de vídeo, o utiliza nuestros extensos vídeos de stock para mejorar tu mensaje promocional.
3
Step 3
Personaliza tu Vídeo
Personaliza tu promoción con controles de marca como logotipos y colores para mantener una identidad de marca coherente a lo largo de tu vídeo.
4
Step 4
Exporta tu Promoción
Renderiza tu vídeo de alta calidad en resolución de vídeo HD 1080p para obtener imágenes nítidas, luego expórtalo en formatos listos para compartir en todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Testimonios de Clientes

Crea vídeos convincentes impulsados por AI para resaltar historias de éxito de clientes, construyendo confianza y credibilidad para tus servicios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos promocionales atractivos?

El Creador de Vídeos Promocionales AI de HeyGen simplifica la creación de promociones de marketing de alta calidad. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas, vídeos de stock y funciones AI como texto a vídeo para generar contenido atractivo para redes sociales y varias plataformas.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para mi vídeo promocional con HeyGen?

Con HeyGen, puedes personalizar fácilmente tus vídeos promocionales usando controles de marca para logotipos y colores. Nuestra plataforma también admite la adición de tus propios medios, texto animado y la generación de locuciones y subtítulos para crear vídeos verdaderamente personalizados.

¿Ofrece HeyGen funciones impulsadas por AI para la creación de vídeos promocionales de servicios?

Sí, HeyGen es un avanzado Creador de Vídeos Promocionales AI que integra avatares AI y capacidades de texto a vídeo para transformar guiones en vídeos promocionales de servicios dinámicos. Esto aprovecha las funciones AI de vanguardia para una generación de vídeos eficiente.

¿Qué tan sencillo es crear promociones de marketing usando HeyGen?

HeyGen ofrece un editor intuitivo de arrastrar y soltar y una interfaz fácil de usar diseñada para hacer que la creación de promociones de marketing profesionales sea sencilla. Puedes agregar fácilmente vídeos de stock, generar subtítulos y exportar en resolución de vídeo HD 1080p.

