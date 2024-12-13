Creador de Vídeos Promocionales: Crea Vídeos Impresionantes con IA

Impulsa tu marca con vídeos promocionales profesionales utilizando nuestra función de texto a vídeo desde guion para la creación instantánea de contenido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un anuncio de vídeo vibrante de 45 segundos para redes sociales dirigido a profesionales del marketing que buscan cautivar a su audiencia en línea. Este vídeo debe presentar un estilo visual dinámico y rápido con gráficos llamativos y texto en pantalla, acompañado de música de fondo enérgica. Aprovecha las plantillas y escenas extensas de HeyGen para crear rápidamente una pieza atractiva que destaque en cualquier feed.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo informativo de 60 segundos para formadores corporativos o educadores que necesiten simplificar temas complejos. El estilo visual debe ser limpio, profesional y fácilmente comprensible, con un avatar de IA amigable pero autoritario presentando la información clave. Emplea los avatares de IA de HeyGen para entregar tus vídeos personalizados con un toque humano, asegurando el máximo compromiso y claridad.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo promocional impactante de 30 segundos para freelancers y consultores que buscan mostrar elegantemente sus servicios profesionales. Adopta un estilo visual elegante y minimalista con música de fondo poderosa y no distractora y animaciones de texto dinámicas que destaquen los beneficios clave. Crea este vídeo utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen, transformando tu propuesta escrita en un vídeo personalizado y pulido diseñado para impresionar.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales

Crea vídeos promocionales cautivadores sin esfuerzo. Nuestro editor de vídeo con IA optimiza tu flujo de trabajo, permitiéndote crear visuales y mensajes impresionantes para tu negocio con facilidad.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion. La función de texto a vídeo desde guion de nuestra plataforma transformará tu texto en una historia visual, sirviendo como la base para tu dinámico vídeo promocional.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige de nuestra extensa biblioteca de medios/soporte de stock de imágenes y vídeos de alta calidad, o sube tus propios recursos, para enriquecer visualmente tu vídeo promocional.
3
Step 3
Añade Voces en Off Atractivas
Genera voces en off profesionales para tu vídeo promocional, perfectamente sincronizadas con tus visuales. Nuestra avanzada generación de voces en off asegura una experiencia de audio pulida y convincente que cautiva a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte en Línea
Finaliza tu vídeo promocional y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para adaptarlo a varias plataformas. Publica y comparte tu contenido impactante en línea para llegar a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Transforma testimonios de clientes en historias de vídeo convincentes que generen confianza y demuestren el valor de tu producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos promocionales atractivos?

HeyGen es un creador de vídeos promocionales intuitivo que simplifica la creación de vídeos promocionales atractivos con su editor de arrastrar y soltar fácil de usar y su vasta biblioteca de plantillas, permitiendo a las empresas producir vídeos profesionales sin esfuerzo.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos personalizados?

HeyGen empodera a los usuarios con características avanzadas de IA, incluyendo avatares de IA y generación de voz en off sin fisuras, permitiendo la producción de vídeos altamente personalizados adaptados a necesidades específicas de negocio.

¿Puede HeyGen producir varios tipos de vídeos para marketing empresarial?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos versátil diseñado para que las empresas creen una amplia gama de contenido, incluyendo vídeos de producto convincentes, anuncios de vídeo para redes sociales atractivos y vídeos explicativos, todo con controles de marca robustos.

¿Qué características proporciona HeyGen para asegurar la calidad profesional del vídeo y su fácil compartición?

HeyGen proporciona herramientas de edición de vídeo completas y una biblioteca de medios con recursos libres de derechos para asegurar un aspecto pulido y profesional. Luego puedes publicar y compartir fácilmente tus vídeos en línea para llegar a tu audiencia de manera efectiva.

