Creador de Vídeos Promocionales: Crea Vídeos Impresionantes con IA
Impulsa tu marca con vídeos promocionales profesionales utilizando nuestra función de texto a vídeo desde guion para la creación instantánea de contenido.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un anuncio de vídeo vibrante de 45 segundos para redes sociales dirigido a profesionales del marketing que buscan cautivar a su audiencia en línea. Este vídeo debe presentar un estilo visual dinámico y rápido con gráficos llamativos y texto en pantalla, acompañado de música de fondo enérgica. Aprovecha las plantillas y escenas extensas de HeyGen para crear rápidamente una pieza atractiva que destaque en cualquier feed.
Produce un vídeo explicativo informativo de 60 segundos para formadores corporativos o educadores que necesiten simplificar temas complejos. El estilo visual debe ser limpio, profesional y fácilmente comprensible, con un avatar de IA amigable pero autoritario presentando la información clave. Emplea los avatares de IA de HeyGen para entregar tus vídeos personalizados con un toque humano, asegurando el máximo compromiso y claridad.
Desarrolla un vídeo promocional impactante de 30 segundos para freelancers y consultores que buscan mostrar elegantemente sus servicios profesionales. Adopta un estilo visual elegante y minimalista con música de fondo poderosa y no distractora y animaciones de texto dinámicas que destaquen los beneficios clave. Crea este vídeo utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen, transformando tu propuesta escrita en un vídeo personalizado y pulido diseñado para impresionar.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente vídeos promocionales cautivadores que generen resultados y mejoren eficazmente tus campañas publicitarias.
Produce Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo vídeos dinámicos para redes sociales y clips para captar la atención de la audiencia y mejorar tu presencia en línea.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos promocionales atractivos?
HeyGen es un creador de vídeos promocionales intuitivo que simplifica la creación de vídeos promocionales atractivos con su editor de arrastrar y soltar fácil de usar y su vasta biblioteca de plantillas, permitiendo a las empresas producir vídeos profesionales sin esfuerzo.
¿Qué características de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos personalizados?
HeyGen empodera a los usuarios con características avanzadas de IA, incluyendo avatares de IA y generación de voz en off sin fisuras, permitiendo la producción de vídeos altamente personalizados adaptados a necesidades específicas de negocio.
¿Puede HeyGen producir varios tipos de vídeos para marketing empresarial?
Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos versátil diseñado para que las empresas creen una amplia gama de contenido, incluyendo vídeos de producto convincentes, anuncios de vídeo para redes sociales atractivos y vídeos explicativos, todo con controles de marca robustos.
¿Qué características proporciona HeyGen para asegurar la calidad profesional del vídeo y su fácil compartición?
HeyGen proporciona herramientas de edición de vídeo completas y una biblioteca de medios con recursos libres de derechos para asegurar un aspecto pulido y profesional. Luego puedes publicar y compartir fácilmente tus vídeos en línea para llegar a tu audiencia de manera efectiva.