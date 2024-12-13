Creador de Vídeos de Presentación de Proyectos para Presentaciones Atractivas

Convierte sin esfuerzo tu guion en un vídeo de presentación dinámico que cautiva a tu audiencia con potentes capacidades de texto a vídeo.

Crea un vídeo técnico de 1 minuto para desarrolladores de software, demostrando los pasos de integración de una nueva API. El estilo visual debe ser limpio y esquemático, incorporando grabaciones de pantalla y diagramas, complementado por una narración clara y precisa generada a través de la función "Generación de voz en off" de HeyGen desde un "Editor de guiones AI". Este "software de presentación de vídeo" tiene como objetivo simplificar procesos de configuración complejos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un "creador de vídeos de presentación de proyectos" dinámico de 45 segundos para fundadores de startups, diseñado para captar rápidamente la atención de los inversores. Visualízalo con una estética moderna y atractiva usando cortes rápidos y texto animado, presentando un "avatar AI" confiado para transmitir el mensaje clave. El audio debe ser animado y profesional, aprovechando los "avatares AI" de HeyGen para una presentación pulida que podría usar "plantillas de vídeo".
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a ingenieros junior, explicando técnicas avanzadas de resolución de problemas para nuestro producto. El estilo visual será un vídeo explicativo con gráficos animados y texto claro en pantalla, apoyado por una narración amigable e instructiva con "Audio limpio" y "Subtítulos/captions" precisos para accesibilidad, una capacidad de HeyGen. Esta "herramienta de presentación de vídeo" debe ser fácil de seguir.
Prompt de Ejemplo 3
Genera una actualización de sprint concisa de 30 segundos para partes interesadas y líderes de equipo, destacando el progreso clave y los próximos hitos. Emplea un estilo visual directo y profesional de 'hablando a cámara', optimizando para varias plataformas usando el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen. El audio debe ser autoritario y claro, asegurando una actualización impactante para un máximo compromiso a través de "funciones impulsadas por AI".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Usar Nuestro Creador de Vídeos de Presentación de Proyectos

Crea vídeos de presentación de proyectos atractivos rápida y fácilmente con nuestra plataforma impulsada por AI, diseñada para dar vida a tus ideas e impresionar a tu audiencia.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Proyecto
Comienza pegando el guion de tu proyecto en la plataforma. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion generará automáticamente las escenas iniciales, sentando las bases para tu presentación de vídeo.
2
Step 2
Elige Tus Visuales
Explora nuestra extensa biblioteca de Plantillas y escenas para encontrar el estilo visual perfecto para tu presentación. Personaliza fondos, añade medios de archivo y organiza elementos con facilidad.
3
Step 3
Añade Tu Narración
Mejora tu presentación con una voz convincente. Utiliza nuestra generación de Voz en off para crear una narración de sonido natural, o graba tu propia voz directamente en la plataforma para un toque personal.
4
Step 4
Exporta Tu Obra Maestra
Revisa tu vídeo de presentación de proyecto completo, asegurándote de que cada detalle sea perfecto. Una vez satisfecho, Exporta tu vídeo en alta definición, listo para cautivar a tus partes interesadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a las Audiencias con Presentaciones Atractivas

.

Crea presentaciones de vídeo persuasivas e inspiradoras que cautiven a tu audiencia, impulsando el compromiso y la inversión en tus ideas de proyecto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de presentaciones de vídeo profesionales?

HeyGen te permite crear presentaciones de vídeo atractivas de manera sencilla utilizando funciones impulsadas por AI. Simplemente aprovecha nuestra extensa biblioteca de plantillas de vídeo personalizables, introduce tu guion para la generación de texto a vídeo con voces en off realistas, y mejora con avatares AI realistas y un editor de arrastrar y soltar fácil de usar.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para optimizar y compartir mis presentaciones de vídeo?

HeyGen proporciona características técnicas robustas como subtítulos automáticos, opciones de relación de aspecto personalizadas y exportaciones en HD de alta calidad para asegurar que tus presentaciones de vídeo estén pulidas. Puedes descargar fácilmente tu vídeo terminado o compartirlo e incrustarlo directamente para alcanzar a una amplia audiencia.

¿Puede HeyGen convertir contenido existente en presentaciones de vídeo dinámicas?

Absolutamente, HeyGen funciona como un convertidor de diapositivas a vídeo impulsado por AI, transformando tus presentaciones estáticas en contenido de vídeo atractivo. También puedes utilizar el grabador de pantalla integrado, el teleprompter incorporado y las funciones de Audio Limpio para refinar tu mensaje y entrega dentro de esta herramienta de vídeo de preproducción impulsada por AI.

¿HeyGen admite la colaboración en equipo y la edición flexible para proyectos de vídeo?

Sí, HeyGen facilita la edición colaborativa de vídeos, permitiendo que los equipos trabajen juntos sin problemas en proyectos. Su interfaz intuitiva te permite personalizar fácilmente tu diseño, editar tomas, integrar elementos de una biblioteca de medios completa y añadir animaciones y transiciones atractivas para una presentación de vídeo verdaderamente única.

