Genera instantáneamente vídeos de demostración de producto profesionales usando nuestra potente función de texto a vídeo desde guion, ahorrando tiempo y recursos.

Crea un vídeo vibrante de lanzamiento de producto de 30 segundos dirigido a profesionales de marketing ocupados, mostrando una nueva función de software con visuales animados y elegantes y una voz en off enérgica y profesional. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa convincente, demostrando lo fácil que es resaltar los beneficios del producto con plantillas de vídeo de producto listas para usar.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo detallado de demostración de producto de 45 segundos dirigido a clientes B2B, explicando las funcionalidades principales de una innovadora plataforma SaaS. El estilo visual debe ser pulido y profesional, presentando un avatar de AI como presentador con una voz clara y autoritaria. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para dar vida a tu explicación escrita sin esfuerzo, destacando cómo un generador de vídeos de producto AI simplifica explicaciones complejas.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo llamativo de 15 segundos para redes sociales para negocios de comercio electrónico, promocionando una venta flash de un nuevo gadget de moda. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y rápido, con gráficos ricos, vídeos y recursos musicales vibrantes de la biblioteca de medios/soporte de stock, acompañado de música animada y subtítulos destacados para captar la atención incluso sin sonido. Este formato rápido y atractivo es fácil de personalizar para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos para usuarios existentes de software, explicando paso a paso una nueva función compleja con grabaciones de pantalla claras y generación de voz en off accesible. El estilo visual debe ser limpio y fácil de usar, con subtítulos proporcionados para accesibilidad. Este creador de vídeos de producto ayuda a transformar un guion detallado en una guía atractiva, simplificando el aprendizaje para tu audiencia.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Marketing de Producto

Crea vídeos de marketing de producto atractivos sin esfuerzo con nuestra plataforma intuitiva, diseñada para ayudarte a mostrar tus productos y atraer a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion de vídeo de marketing de producto. Nuestra plataforma puede entonces transformar tu texto en visuales atractivos y contenido hablado.
2
Step 2
Elige Tu Presentador AI
Selecciona de una diversa gama de avatares de AI para presentar el mensaje de tu producto, mejorando el compromiso sin necesidad de un presentador físico.
3
Step 3
Añade Elementos Visuales
Mejora tu vídeo añadiendo imágenes del producto, gráficos ricos y música de nuestra extensa biblioteca de medios para crear una experiencia visual dinámica.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Previsualiza tu vídeo de marketing de producto completo. Luego, expórtalo en varios formatos de aspecto, perfectamente optimizados para redes sociales y otras plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

.

Destaca experiencias positivas de clientes con testimonios en vídeo potenciados por AI, construyendo confianza y credibilidad para tu producto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marketing de producto?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de producto AI diseñado para optimizar tu flujo de trabajo. Te permite transformar un guion en vídeos de marketing de producto atractivos rápidamente, utilizando avatares de AI realistas y escenas dinámicas para cautivar a tu audiencia.

¿Puede HeyGen crear vídeos de demostración de producto atractivos?

Absolutamente. HeyGen ofrece una gama de plantillas de vídeo de producto y un editor fácil de usar de arrastrar y soltar, permitiéndote producir vídeos de demostración de producto profesionales con facilidad. Puedes integrar gráficos ricos, vídeos y recursos musicales para resaltar las mejores características de tu producto.

¿Qué características están disponibles para personalizar vídeos de producto AI?

HeyGen proporciona amplias opciones de personalización para tus vídeos de producto AI. Puedes controlar la marca con tu logo y colores, seleccionar de una vasta biblioteca de medios con soporte de stock, y añadir voces en off de AI y subtítulos para asegurar que tu mensaje se entregue perfectamente.

¿HeyGen soporta voces en off y subtítulos para vídeos de producto?

Sí, HeyGen hace increíblemente sencillo mejorar tus vídeos de producto con voces en off de alta calidad y subtítulos precisos. Esto asegura que tu mensaje sea accesible e impactante, ayudándote a crear contenido pulido y profesional para varias plataformas.

