Tu Creador de Vídeos de Pitch con IA para Ganar Inversiones

Transforma sin esfuerzo tu guion en un vídeo de pitch convincente usando nuestras avanzadas capacidades de texto a vídeo e impresiona a los inversores.

Crea un vídeo convincente de 60 segundos para startups que buscan financiación, mostrando cómo un "generador de presentaciones de pitch con IA" puede transformar sus "presentaciones atractivas". El estilo visual debe ser dinámico y profesional, utilizando gráficos limpios e imágenes inspiradoras, complementado por una voz en off inspiradora y segura. Enfatiza la facilidad de crear una presentación pulida con los innovadores "avatares de IA" de HeyGen que dan vida a tu mensaje.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de 45 segundos específicamente para equipos de ventas que buscan mejorar su alcance con "grabaciones personalizadas". El estilo visual y de audio debe ser elegante, moderno y persuasivo, empleando animaciones sutiles y una voz amigable y clara para generar empatía. Destaca cómo la capacidad de "generación de voz en off" de HeyGen permite una narración consistente y de alta calidad que cautiva a los clientes potenciales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, ilustrando el poder de las "plantillas de vídeo" para la creación rápida de contenido. La estética debe ser brillante, enérgica y visualmente atractiva, con transiciones animadas y una pista de fondo animada. Muestra cómo los usuarios pueden aprovechar fácilmente las diversas "Plantillas y escenas" de HeyGen para crear "diapositivas dinámicas" que captan la atención al instante.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 90 segundos dirigido a gestores de proyectos y líderes de equipo, demostrando cómo la "narración colaborativa en vídeo" puede agilizar la comunicación. El estilo visual y de audio debe ser limpio, profesional y fácil de seguir, con animaciones de texto nítidas y una voz calmada y autoritaria. Ilustra la simplicidad de convertir ideas complejas en contenido atractivo utilizando la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para generar "visuales generados por IA" sin esfuerzo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Pitch

Transforma tus ideas en vídeos de pitch convincentes sin esfuerzo usando IA, desde el guion hasta presentaciones visuales impresionantes que captan la atención y generan resultados.

1
Step 1
Crea el Contenido de tu Pitch
Comienza estructurando tu mensaje: utiliza tu guion para generar escenas de vídeo o elige una plantilla de vídeo pre-diseñada para acelerar tu creación. Esto inicia tu pitch convincente.
2
Step 2
Añade Elementos Dinámicos de IA
Mejora tu pitch con un avatar de IA para presentar tus ideas, asegurando una entrega profesional y atractiva para tu audiencia.
3
Step 3
Personaliza los Visuales de tu Marca
Personaliza tu vídeo de pitch aplicando tus kits de marca personalizados, incluyendo logotipos y colores, para mantener la consistencia y fortalecer la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Obra Maestra
Finaliza tu vídeo de pitch con opciones para varios formatos de aspecto y expórtalo en calidad HD, dejándolo listo para impresionar a los interesados con una presentación pulida.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Pitch Cortos y Atractivos

Crea rápidamente vídeos cortos y clips cautivadores para redes sociales para presentar nuevas ideas o productos de manera efectiva y lograr un mayor compromiso de la audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi vídeo de pitch o presentación?

HeyGen transforma presentaciones estáticas en presentaciones de vídeo dinámicas y atractivas utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Puedes crear vídeos de pitch impactantes que realmente destaquen ante tu audiencia.

¿Puedo personalizar el aspecto de mis vídeos de pitch con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo kits de marca personalizados y contenido dinámico, para asegurar que tu presentación en vídeo se alinee perfectamente con tu marca. Utiliza nuestras plantillas de vídeo y visuales generados por IA para crear un aspecto único y profesional.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear rápidamente un vídeo de pitch convincente?

HeyGen simplifica la creación de pitches con su editor intuitivo de arrastrar y soltar y herramientas de generación de guiones. Puedes añadir fácilmente voces en off profesionales y aprovechar las plantillas de vídeo para producir rápidamente presentaciones de vídeo convincentes.

¿Cómo mejoran los avatares de IA y las voces en off mi vídeo de pitch?

Los avatares de IA realistas y las voces en off de alta calidad de HeyGen proporcionan un toque personal a tu presentación en vídeo sin necesidad de una cámara. Esta tecnología ayuda a transmitir tu mensaje claramente y crea una experiencia más atractiva para tu audiencia.

