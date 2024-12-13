Creador de Videos de Fotos: Crea Videos Profesionales al Instante

Crea presentaciones de diapositivas de fotos y videos atractivos en minutos. Accede a una variedad de Plantillas y escenas profesionales para comenzar y mostrar tu historia.

Crea una presentación de diapositivas de fotos conmovedora de 30 segundos utilizando las Plantillas y escenas listas para usar de HeyGen, perfecta para familias que desean inmortalizar recuerdos preciosos con un estilo visual cálido y nostálgico y un audio emocional.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un video impactante de 15 segundos para publicaciones en redes sociales, dirigido a pequeñas empresas o influencers, empleando visuales dinámicos y música animada de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para captar la atención al instante.
Prompt de Ejemplo 2
Inspira a los aspirantes a creadores de contenido a producir un vlog atractivo de 60 segundos, con un estilo visual moderno y limpio y una narración clara, mejorada por los Subtítulos automáticos de HeyGen para una mayor accesibilidad e impacto.
Prompt de Ejemplo 3
Para profesionales y marketers ocupados, conceptualiza un video de fotos elegante y profesional de 45 segundos que demuestre un producto o servicio, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para transmitir mensajes clave con una presentación pulida y generación de voz en off autoritaria.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Fotos

Transforma tus fotos preciadas en historias de video cautivadoras con nuestro intuitivo creador de videos de fotos. Combina visuales, música y voz sin esfuerzo para crear contenido impactante.

1
Step 1
Sube Tus Medios
Lleva tus fotos y clips de video al editor. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock para acceder a una vasta colección de activos, o carga fácilmente tu propio contenido.
2
Step 2
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para dar instantáneamente a tu proyecto un aspecto pulido. Organiza tus fotos y videos sin esfuerzo dentro del diseño elegido.
3
Step 3
Añade Voz y Música
Eleva tu historia con voces en off personalizadas usando la generación de voz en off o selecciona música de fondo de nuestra extensa biblioteca de audio. Sincroniza el tiempo para que coincida perfectamente con tus visuales.
4
Step 4
Exporta Tu Video
Una vez que tu video de fotos esté perfecto, expórtalo en la resolución y relación de aspecto deseadas, listo para compartir en redes sociales u otras plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Elabora testimonios en video basados en fotos que destaquen la satisfacción del cliente y generen confianza con contenido dinámico generado por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos para proyectos creativos?

HeyGen actúa como un editor de video intuitivo con IA, permitiendo a los usuarios transformar ideas en videos cautivadores con facilidad. Ofrece una amplia gama de plantillas y herramientas impulsadas por IA, lo que hace sencillo crear contenido de alta calidad para publicaciones en redes sociales o vlogs.

¿Puede HeyGen generar videos a partir de texto o guiones?

Sí, HeyGen cuenta con potentes capacidades de texto a video, permitiéndote generar rápidamente videos profesionales a partir de tus guiones. Puedes mejorar tu contenido con avatares de IA realistas y voces en off personalizadas, optimizando toda la experiencia de la plataforma de edición de video.

¿Qué opciones de branding están disponibles en HeyGen?

HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca en tus videos. También puedes utilizar varios filtros y transiciones para mantener una estética consistente en todo tu contenido, con soporte para diferentes relaciones de aspecto y opciones de exportación en 4K.

¿HeyGen admite cargas de medios y activos de stock?

Absolutamente, HeyGen incluye un amplio soporte de biblioteca de medios, permitiéndote cargar tus propios activos y acceder a una rica colección de medios de stock. Esto hace de HeyGen un excelente creador de videos de fotos para elaborar videos y presentaciones de diapositivas dinámicas con música y efectos, ya sea para uso personal o profesional.

