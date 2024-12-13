Crea un vídeo destacado de 30 segundos diseñado para creadores de contenido de Minecraft que se dirigen a plataformas de redes sociales como TikTok, mostrando jugadas épicas rápidas o momentos divertidos. El estilo visual debe ser dinámico y vibrante, con cortes rápidos y texto en pantalla, acompañado de música animada y de moda, y una narración dinámica generada por la función de generación de voz de HeyGen para narrar la acción. Asegúrate de una presentación óptima para visualización móvil utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.

