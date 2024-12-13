Tu Creador de Videos Meta para Anuncios que Detienen el Desplazamiento

Convierte guiones de texto en anuncios de video Meta personalizados de alto impacto al instante con la creación de videos AI.

Produce un anuncio de video dinámico de 15 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo los 'videos de AI' de HeyGen simplifican la publicidad. El estilo visual debe ser rápido, con música de fondo moderna y animada, mostrando transiciones rápidas entre escenas. Un avatar de AI puede guiar al espectador a través de la selección de varias plantillas y escenas para crear instantáneamente un anuncio profesional de 'creador de videos meta'.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Un video instructivo de 30 segundos para especialistas en marketing digital podría ilustrar poderosamente la capacidad de HeyGen para crear 'anuncios de video personalizados' a gran escala. Con una estética visual limpia y profesional y una voz en off autoritaria, este video explicaría cómo la generación de texto a video desde guiones y voz en off transforma sin esfuerzo texto simple en contenido impactante de 'creador de videos para anuncios de Facebook' para diversas campañas.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un inspirador prompt de 'videos para redes sociales' de 20 segundos, diseñado específicamente para solopreneurs y creadores de contenido ansiosos por elevar su marca en línea. Su estilo visual y de audio vibrante y amigable, junto con un orador claro y entusiasta, destacaría la simplicidad de agregar subtítulos/captions y aprovechar la biblioteca de medios/soporte de stock para producir contenido atractivo como un poderoso 'creador de anuncios de video' sin requerir habilidades de edición complejas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un video persuasivo de 45 segundos destacando un producto para marcas de comercio electrónico que buscan aumentar las ventas con 'anuncios de video en Facebook'. El video debe presentar transiciones elegantes centradas en el producto con música de fondo enérgica, demostrando claramente los beneficios. Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones de HeyGen para una visualización óptima en la plataforma, e incluye un avatar de AI atractivo para presentar los puntos de venta clave, mostrando la creación de 'videos' sin problemas desde la idea hasta el anuncio.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Videos de Anuncios Meta

Produce sin esfuerzo videos de anuncios de Facebook atractivos con AI, diseñados para captar la atención y transmitir tu mensaje de manera efectiva.

1
Step 1
Crea desde una Plantilla
Comienza seleccionando una plantilla diseñada profesionalmente de nuestra biblioteca para construir rápidamente tu video de anuncio meta.
2
Step 2
Genera con AI
Utiliza la funcionalidad de texto a video ingresando tu guion para transformar texto en videos AI dinámicos.
3
Step 3
Personaliza con Avatares
Mejora tu anuncio eligiendo un avatar de AI para presentar tu mensaje, añadiendo un toque humano único a tu contenido.
4
Step 4
Exporta tu Campaña
Descarga tus anuncios de video de Facebook de alta calidad, listos para su despliegue en todas las plataformas de publicidad de Meta.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma testimonios de clientes en videos AI dinámicos, construyendo confianza y credibilidad para tus campañas de anuncios Meta.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar el proceso creativo para hacer anuncios de video en redes sociales?

HeyGen empodera a los usuarios para agilizar la creación de anuncios de video en redes sociales de alto impacto utilizando AI generativa. Aprovecha nuestras plantillas diseñadas profesionalmente, avatares de AI y capacidades de texto a video desde guiones para crear anuncios atractivos que resuenen con tu audiencia. Esto ayuda en la creación eficiente de videos para varias plataformas.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear anuncios de video personalizados con una historia de marca única?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa, fuentes personalizadas y colores del kit de marca directamente en tus anuncios de video personalizados. Utiliza nuestra biblioteca de medios y filtros para personalizar aún más tu anuncio creativo, asegurando que la narración de tu video refleje auténticamente tu marca.

¿Puede HeyGen ayudar a crear anuncios que detienen el desplazamiento y contenido de video atractivo de manera eficiente?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para ayudarte a generar anuncios que detienen el desplazamiento con avatares de AI, animaciones dinámicas y generación de voz en off convincente a partir de prompts de texto. Esto empodera la creación eficiente de videos, transformando tus guiones en videos de anuncios atractivos rápidamente.

¿Cómo apoya HeyGen el desarrollo de formatos de video diversos para campañas de anuncios en Meta y Facebook?

HeyGen asegura que tu anuncio creativo esté optimizado para todas las plataformas al soportar varios formatos de aspecto y video. Redimensiona y exporta fácilmente tus anuncios de video para adaptarse a los requisitos específicos de las campañas de creador de videos para anuncios de Meta y Facebook, maximizando tu alcance.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo