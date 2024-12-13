Produce un anuncio de video dinámico de 15 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo los 'videos de AI' de HeyGen simplifican la publicidad. El estilo visual debe ser rápido, con música de fondo moderna y animada, mostrando transiciones rápidas entre escenas. Un avatar de AI puede guiar al espectador a través de la selección de varias plantillas y escenas para crear instantáneamente un anuncio profesional de 'creador de videos meta'.

Generar Vídeo