Imagina un vídeo instructivo de 1 minuto diseñado para aspirantes a influencers de belleza que muestra cómo crear su primer vídeo tutorial de maquillaje pulido utilizando un creador de vídeos con IA. El estilo visual debe ser brillante y alentador, con transiciones dinámicas entre los pasos, complementado con música de fondo alegre y libre de derechos, y una voz en off clara y amigable generada por IA. Este vídeo demostrará el poder de la generación de voz en off de HeyGen para producir narraciones de sonido profesional para contenido de creadores de vídeos de formación en belleza sin necesidad de un estudio.

