Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola indicación en un video completo.
Dirigido a educadores y formadores, este video de 2 minutos profundiza en las capacidades técnicas de la plataforma de edición de video de HeyGen. Destacando características como la generación automática de voz en off y subtítulos/leyendas, el video demuestra cómo estas herramientas pueden mejorar el contenido educativo. El estilo visual es limpio y profesional, con superposiciones de texto claras y fáciles de leer y una pista de audio tranquila e informativa. Este video es ideal para aquellos que buscan crear videos pulidos e informativos con un esfuerzo mínimo.
Este vídeo de 60 segundos está diseñado para propietarios de pequeñas empresas y emprendedores ansiosos por hacer un gran impacto con sus esfuerzos de marketing. Destaca la eficiencia técnica de la herramienta de grabación de pantalla de HeyGen, perfecta para crear demos de productos y tutoriales. El estilo visual es nítido y atractivo, con un enfoque en la claridad y el detalle, mientras que el audio cuenta con una voz en off amigable y accesible. Este vídeo es imprescindible para cualquiera que busque mejorar la presencia en línea de su marca con contenido de vídeo de alta calidad.
Dirigido a influencers de redes sociales y a profesionales del marketing digital, este vídeo de 45 segundos muestra el potencial creativo de las plantillas pre-hechas y la biblioteca de medios de HeyGen. Con un estilo visual vibrante y enérgico, el vídeo demuestra cómo los usuarios pueden crear rápidamente contenido llamativo que destaca en cualquier plataforma. El audio es optimista y animado, complementando perfectamente las imágenes de ritmo acelerado. Este vídeo es perfecto para aquellos que quieren crear vídeos impresionantes sin pasar horas editando.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando
Creación de Vídeo Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
La oferta de por vida del creador de videos de HeyGen ofrece una herramienta de creación de videos impulsada por IA que simplifica la producción de contenido con características como la conversión de texto a video y locuciones automáticas, lo que la hace ideal para creadores que buscan eficiencia y creatividad.
Creación de anuncios de alto rendimiento en minutos con vídeo IA.
Quickly produce compelling ads using AI-driven automation and pre-made templates to captivate your audience.
Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos.
Effortlessly create eye-catching social media content with special effects and multi-language support to expand your reach.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo utiliza HeyGen la IA para la creación de vídeos?
HeyGen aprovecha la creación de videos potenciada por IA para transformar guiones en videos atractivos utilizando avatares de IA y locuciones automáticas. Esta integración perfecta de la automatización impulsada por IA garantiza un proceso de producción de videos creativo y eficiente.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la edición de video?
HeyGen ofrece una plataforma de edición de video integral con características como la conversión de texto a video, eliminación de fondo y subtítulos automáticos. Estas herramientas están diseñadas para mejorar los aspectos técnicos de la creación de videos, haciéndola amigable y eficiente para el usuario.
¿Puede HeyGen admitir proyectos de vídeo multilingües?
Sí, HeyGen ofrece soporte multilingüe, permitiendo a los usuarios crear vídeos en varios idiomas. Esta característica se complementa con capacidades de voz mejoradas por IA, asegurando doblajes precisos y con un sonido natural.
¿Incluye HeyGen herramientas para grabar la pantalla?
HeyGen incluye una herramienta de grabación de pantalla que soporta grabaciones en 4K, permitiendo a los usuarios capturar contenido de video de alta calidad. Esta característica es ideal para crear tutoriales y presentaciones de nivel profesional.