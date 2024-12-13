Casos de uso

HeyGen revoluciona la creación de vídeos de informes de licencias aprovechando la generación de vídeos con IA, asegurando una integración perfecta de elementos de licencia de vídeo como la sincronización y las licencias de uso principal. Este enfoque minimiza los riesgos de infracción de derechos de autor mientras se utiliza música libre de derechos y metraje de archivo.