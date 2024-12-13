Creador de Vídeos Infográficos: Visualiza Datos Sin Esfuerzo

Crea fácilmente impresionantes vídeos infográficos animados a partir de diversas plantillas para simplificar datos complejos para marketing y redes sociales.

Crea un vídeo infográfico convincente de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y educadores, demostrando cómo simplificar datos complejos para su audiencia. El estilo visual debe ser limpio, moderno y utilizar gráficos animados, complementado por una voz de IA animada y amigable. Muestra cómo las extensas Plantillas y escenas de HeyGen pueden iniciar su proyecto sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vibrante vídeo infográfico animado de 30 segundos dirigido a profesionales del marketing y creadores de contenido que buscan visualizar datos de manera efectiva en redes sociales. El vídeo debe presentar animaciones dinámicas y rápidas con música de fondo atractiva y una generación de voz en off clara, destacando tendencias o estadísticas clave de manera rápida y memorable.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo infográfico pulido de 60 segundos ideal para formadores corporativos y equipos de ventas, centrado en mejorar presentaciones empresariales con datos perspicaces. El estilo visual debe ser profesional y sofisticado, presentando avatares de IA que articulen claramente la información, haciendo que los informes complejos sean más atractivos y fáciles de digerir para los interesados internos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un impactante vídeo infográfico de 45 segundos dirigido a negocios de comercio electrónico y especialistas en marketing digital para sus campañas de marketing y redes sociales. El vídeo debe emplear gráficos brillantes y llamativos y una voz enérgica, con subtítulos visibles para asegurar la máxima accesibilidad y compromiso incluso cuando se vea sin sonido, comunicando una clara llamada a la acción o beneficio del producto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Infográficos

Transforma datos complejos en vídeos infográficos animados cautivadores sin esfuerzo. Crea visuales impresionantes para presentaciones empresariales y redes sociales con nuestra plataforma de IA intuitiva.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre nuestra amplia gama de plantillas de vídeos infográficos y escenas para visualizar rápidamente tus datos y preparar el escenario para tu mensaje.
2
Step 2
Personaliza tus Visuales
Añade gráficos relevantes, iconos y personajes personalizados de nuestra extensa biblioteca de medios/soporte de stock para simplificar efectivamente datos complejos.
3
Step 3
Genera Voces en Off Atractivas
Mejora tu vídeo con voces de IA realistas utilizando nuestra avanzada función de generación de voces en off, asegurando claridad e impacto.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo infográfico animado exportándolo en varios formatos de aspecto para compartirlo sin problemas en presentaciones empresariales o redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Anuncios en Vídeo de Alto Rendimiento

Diseña anuncios en vídeo infográficos convincentes en minutos, mostrando efectivamente datos clave y logrando resultados superiores en campañas de marketing.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso creativo para vídeos infográficos?

HeyGen proporciona un intuitivo Creador de Vídeos Infográficos con IA para ayudarte a visualizar datos, ofreciendo plantillas de vídeos infográficos animados y personajes personalizados para dar vida a tus conceptos creativos sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen simplificar datos complejos para presentaciones empresariales?

Sí, HeyGen está diseñado para ayudarte a simplificar datos complejos transformándolos en vídeos infográficos atractivos. Utiliza varios estilos de gráficos y opciones de personalización fáciles para presentaciones empresariales impactantes que realmente resuenen.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos infográficos profesionales?

HeyGen ofrece características robustas para vídeos infográficos profesionales, incluyendo una amplia gama de plantillas, voces de IA para narraciones y subtítulos automáticos para asegurar que tu mensaje sea claro y accesible en todas las plataformas de redes sociales.

¿Cómo apoya HeyGen los esfuerzos de marketing y redes sociales con vídeos infográficos?

HeyGen te ayuda a crear vídeos infográficos atractivos perfectos para marketing y redes sociales. Aprovecha sus capacidades para producir animaciones llamativas que involucren a tu audiencia y transmitan efectivamente tu mensaje con claridad visual.

