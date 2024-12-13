Creador de Vídeos Gratis: Crea Vídeos Impresionantes con Facilidad

Transforma tu texto en vídeos de alta calidad sin esfuerzo con nuestra función de texto a vídeo desde guion impulsada por IA, obteniendo resultados profesionales.

Crea un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando lo fácil que es convertirse en un "creador de vídeos con IA" usando la plataforma "creador de vídeos en línea" de HeyGen. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con demostraciones en pantalla de la interfaz de usuario, complementadas por una voz en off profesional y amigable. Destaca la eficiencia de generar contenido de vídeo directamente desde un guion usando la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, demostrando cómo ahorra tiempo y recursos para un marketing efectivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 1.5 minutos dirigido a creadores de contenido y editores de vídeo, ilustrando cómo HeyGen mejora su flujo de trabajo de "edición de vídeo" para varias plataformas. El estilo visual debe ser nítido y preciso, centrándose en grabaciones de pantalla de las opciones de exportación flexibles de HeyGen, acompañadas de una narrativa atractiva. Enfatiza la capacidad de la plataforma para "Redimensionar y exportar en diferentes proporciones", mostrando cómo los usuarios pueden adaptar rápidamente sus proyectos a diferentes dimensiones de redes sociales mientras aseguran salidas de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 45 segundos para educadores y formadores corporativos, demostrando cómo HeyGen simplifica la creación de contenido instructivo atractivo. El estilo visual debe ser claro y directo, destacando la facilidad de seleccionar y personalizar "Plantillas y escenas" para un desarrollo rápido de vídeos, con una voz en off autoritaria pero amigable. Muestra cómo la función de "Subtítulos/captions" puede generar automáticamente materiales de aprendizaje accesibles para todos los estudiantes.
Prompt de Ejemplo 3
Conceptualiza un vídeo promocional de 1 minuto dirigido a profesionales del marketing y creadores de cursos en línea, demostrando el potencial creativo de las "herramientas impulsadas por IA" de HeyGen para contenido diverso. El estilo visual debe ser dinámico e imaginativo, presentando una variedad de "avatares de IA" entregando diferentes mensajes, complementados por una "Generación de voz en off" profesional y una banda sonora convincente. Destaca cómo la extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock" permite a los usuarios integrar rápidamente visuales impresionantes, haciendo que el proceso de creación de vídeos sea fluido y altamente profesional.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Usar Nuestro Creador de Vídeos Gratis

Crea fácilmente vídeos impresionantes de calidad profesional en línea en minutos con herramientas intuitivas y funciones impulsadas por IA, luego compártelos en todas tus plataformas.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando una plantilla de vídeo profesional o desde cero. Nuestro creador de vídeos gratis ofrece una variedad de opciones para iniciar tu proceso creativo.
2
Step 2
Añade Tu Contenido
Sube fácilmente tus propios medios o elige de nuestra extensa biblioteca de stock. Mejora tu vídeo añadiendo texto, imágenes y música usando nuestro potente editor de vídeo.
3
Step 3
Aplica Ediciones y Mejoras
Pulsa tu vídeo con efectos atractivos, transiciones suaves y animaciones de texto dinámicas. Ajusta las proporciones para adaptarse perfectamente a varias plataformas para vídeos de alta calidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo en alta resolución, incluyendo 4K, sin marca de agua. Comparte tu creación terminada directamente en plataformas sociales o descárgala para usarla más tarde.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora las Experiencias de Formación y Aprendizaje

.

Utiliza vídeo impulsado por IA para crear módulos de formación dinámicos que mejoren el compromiso y aseguren una mejor retención de información para tu audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para crear vídeos profesionales?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por IA para transformar texto en vídeos dinámicos con avatares de IA realistas y voces en off de alta calidad. Este creador de vídeos con IA simplifica la edición de vídeo compleja, permitiendo a los usuarios generar vídeos profesionales sin esfuerzo desde un guion.

¿Puede HeyGen exportar vídeos en alta calidad para varias plataformas?

Sí, HeyGen permite a los usuarios exportar vídeos de alta calidad, incluyendo resolución 4K, optimizados para diversas plataformas y necesidades. Puedes ajustar fácilmente las proporciones y compartir tu contenido de vídeo terminado en varias plataformas de redes sociales directamente desde HeyGen.

¿Qué herramientas de edición están disponibles en HeyGen para mejorar mis proyectos de vídeo?

HeyGen ofrece un conjunto completo de herramientas de edición de vídeo, incluyendo opciones para edición en múltiples capas, añadir voces en off y generar subtítulos automáticamente. También puedes utilizar su biblioteca de medios y plantillas prediseñadas para mejorar eficazmente tus proyectos de vídeo.

¿Ofrece HeyGen opciones de personalización para elementos de marca y creativos?

Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización para la marca, permitiéndote aplicar tus logotipos y colores de marca para asegurar la consistencia. Con una amplia selección de plantillas de vídeo y una rica biblioteca de medios, puedes crear fácilmente vídeos de alta calidad que se alineen perfectamente con la estética de tu marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo