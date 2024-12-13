Crea una experiencia de creador de vídeos teaser de 30 segundos para un próximo web series de ciencia ficción, dirigido a fans ansiosos por un vistazo a nuevas narrativas. El estilo visual debe ser oscuro y atmosférico, con cortes rápidos e intensos de momentos clave, acompañado de una banda sonora de suspense y una voz en off profesional y profunda. Utiliza las "Plantillas y escenas" de HeyGen para establecer rápidamente el ambiente y la estructura.

Generar Vídeo