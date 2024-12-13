Crea una actualización urgente de 1 minuto para redes sociales, diseñada para organizaciones de seguridad pública, abordando una emergencia repentina. El estilo visual debe ser directo e informativo, con superposiciones de texto dinámicas y animaciones simples que transmitan instrucciones críticas rápidamente, apoyadas por una voz en off clara y autoritaria. Dirige este video de respuesta a emergencias a los residentes locales que necesiten orientación inmediata, y utiliza los avatares de AI de HeyGen para entregar mensajes clave con una presencia confiable y cercana, asegurando una comunicación de crisis consistente durante eventos caóticos.

