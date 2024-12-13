Imagina un tutorial de 45 segundos sobre cómo crear videos de ciberseguridad, diseñado para propietarios de pequeñas empresas ocupados. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con un avatar de IA amigable que demuestre los pasos clave, acompañado de una voz en off clara y tranquilizadora. Este video destacará lo fácil que es crear contenido esencial de concienciación sobre seguridad, enfatizando la eficiencia obtenida al utilizar los avatares de IA de HeyGen para presentar información compleja de manera sencilla.

