Crea un anuncio de alto impacto de 30 segundos para el Cyber Monday dirigido a pequeñas empresas de comercio electrónico, presentando una rápida sucesión de imágenes de productos con anuncios claros de descuentos. El estilo visual debe ser vibrante y enérgico, complementado con una banda sonora pop moderna y animaciones de texto dinámicas, todo diseñado para aumentar las ventas. Utiliza la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ensamblar rápidamente visuales atractivos.

