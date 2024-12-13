Crea Vídeos Explicativos que Involucran y Convierten

Convierte tus ideas en vídeos explicativos animados atractivos sin esfuerzo. El texto a vídeo de HeyGen desde el guion hace que la creación sea sencilla.

Imagina crear un vídeo explicativo animado de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas para mostrar los beneficios de un nuevo servicio. El vídeo debe contar con animaciones brillantes y enérgicas, con una locución amigable y profesional, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para agilizar la creación de contenido.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial dinámico de 45 segundos dirigido a emprendedores no técnicos, demostrando cómo crear fácilmente vídeos explicativos. Este vídeo debe emplear un diseño moderno y limpio con diversos recursos visuales de stock, música de fondo animada y una narración clara y concisa, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen y su amplia biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un sofisticado vídeo explicativo de 60 segundos para equipos de comunicación corporativa, detallando una estrategia de marketing compleja. Esta pieza debe contar con visuales pulidos y profesionales con avatares de IA realistas y una locución persuasiva, utilizando las funciones de generación de avatares de IA y locuciones de HeyGen para transmitir un mensaje de alto impacto.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo educativo conciso de 30 segundos para gestores de productos, explicando una nueva actualización de funciones. El estilo visual y de audio debe ser informativo y directo, enfatizando superposiciones de texto claras y subtítulos para reforzar los mensajes clave, apoyado por los subtítulos/captions de HeyGen y las capacidades de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para una distribución versátil.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos Explicativos

Transforma fácilmente tus ideas en vídeos explicativos profesionales y atractivos con nuestras herramientas intuitivas y recursos diversos, diseñados para simplificar tu estrategia de marketing.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeos explicativos o pega tu guion para generar automáticamente escenas iniciales, estableciendo la base para tu narrativa.
2
Step 2
Añade Elementos Visuales
Incorpora visuales atractivos utilizando nuestra extensa biblioteca de vídeos e imágenes de stock para cada escena.
3
Step 3
Crea tu Locución
Aprovecha nuestra generación de locuciones impulsada por IA para añadir una narración clara y profesional, asegurando que tu mensaje se escuche alto y claro.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu proyecto y utiliza nuestras opciones de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para obtener tu vídeo explicativo en alta definición, optimizado para varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Explicativos Atractivos para Redes Sociales

.

Crea vídeos explicativos concisos y atractivos para plataformas de redes sociales para informar rápidamente y captar la atención del público.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos explicativos animados atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos explicativos de manera sencilla utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde el guion. Nuestra plataforma ofrece una diversa biblioteca visual y plantillas de vídeos explicativos, simplificando el proceso creativo para contenido impactante.

¿Es HeyGen un creador de vídeos explicativos fácil de usar para principiantes?

Absolutamente. HeyGen cuenta con un editor de arrastrar y soltar fácil de usar y plantillas prediseñadas, lo que facilita a cualquiera crear vídeos explicativos profesionales sin experiencia previa en edición. Está diseñado para ser un creador de vídeos explicativos fácil de usar.

¿Puedo incorporar la identidad de mi marca en los vídeos explicativos hechos con HeyGen?

Sí, HeyGen permite una sólida personalización de marca. Puedes personalizar tus vídeos con logotipos, colores de marca y añadir texto y subtítulos para asegurar que cada vídeo explicativo se alinee perfectamente con tu estrategia de marketing.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para la producción de vídeos explicativos?

HeyGen proporciona herramientas avanzadas de vídeo de IA, incluyendo generación de locuciones realistas directamente desde tu guion y la capacidad de añadir música y vídeos de stock. También puedes producir exportaciones en HD de alta calidad, asegurando que tus vídeos explicativos se vean pulidos y profesionales.

