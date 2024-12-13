Crea un vídeo de reclutamiento de 60 segundos que muestre las mejores actuaciones de un atleta universitario, diseñado para entrenadores universitarios, cazatalentos y padres. El estilo visual debe ser dinámico e inspirador, con repeticiones en cámara lenta de momentos clave, mientras que el audio debe incluir música de fondo motivadora acompañada de una narración profesional generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, destacando las habilidades y logros del atleta.

Generar Vídeo