Crea un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a desarrolladores principiantes, demostrando cómo HeyGen funciona como un creador de vídeos tutoriales de IA intuitivo. El estilo visual debe ser limpio y nítido, con ejemplos de código claros en pantalla, complementados por una voz en off de IA calmada e informativa. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar sin problemas un guion simple en una guía de codificación concisa.

