Produce un tutorial técnico de 1 minuto que demuestre el flujo de trabajo eficiente de un editor de video en línea para desarrolladores de software, enfocándose en un estilo visual limpio y profesional con una narración clara. El video debe resaltar cómo la función de Texto a video desde un guion, combinada con avatares de AI, puede generar rápidamente videos explicativos concisos y precisos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de producto de 45 segundos dirigido a gerentes de marketing B2B, con una estética moderna y corporativa y un estilo de audio animado. Este video debe mostrar cómo las funciones de Generación de voz en off y Subtítulos/captions de HeyGen simplifican la creación de contenido de marketing pulido y multilingüe utilizando un creador de videos en la nube.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una guía de incorporación de 90 segundos para departamentos de formación de grandes empresas, empleando un enfoque visual fácil de usar y paso a paso con un audio atractivo e informativo. Ilustra cómo el uso de Plantillas y escenas de HeyGen y las capacidades de Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones simplifican la adaptación del contenido de software de edición de video en varias plataformas internas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un análisis detallado de características de 60 segundos para creadores de contenido interesados en herramientas de AI, utilizando un estilo visual dinámico que muestre diversos tipos de medios y un tono de audio entusiasta e informativo. Este video explorará cómo un generador de video AI puede aprovechar el soporte de Biblioteca de medios/stock de HeyGen y la Generación de voz en off para producir contenido de alta calidad y atractivo sin esfuerzo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos en la Nube

Desbloquea la creación de videos sin problemas desde cualquier lugar con nuestro potente software en la nube. Produce videos profesionales para cualquier plataforma con herramientas impulsadas por AI sin esfuerzo.

Step 1
Crea la Base de tu Video
Inicia tu proyecto seleccionando entre diversas "plantillas de video" o utiliza el AI de HeyGen para generar contenido a partir de un guion. Esto establece la base para tu video profesional.
Step 2
Sube o Genera tu Contenido Multimedia
Da vida a tu historia importando tus propios recursos o aprovechando el "soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen. Mejora tu narrativa con voces en off y "Transcripción y subtítulos" automáticos.
Step 3
Aplica un Acabado Profesional
Refina el atractivo visual de tu video y asegura la consistencia de la marca con los "Controles de marca (logo, colores)" de HeyGen. Incorpora "Efectos de animación y transiciones" dinámicas para captar a tu audiencia.
Step 4
Exporta y Comparte tu Video
Una vez completado, exporta fácilmente tu video en varios formatos y relaciones de aspecto. Usa la plataforma para "exportar, compartir o incrustar" tu producto terminado en múltiples canales, alcanzando a tu audiencia de manera eficiente.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Formación y Educación Mejoradas

Mejora el aprendizaje y la retención creando videos de formación atractivos impulsados por AI que resuenen con tu audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos con AI?

HeyGen funciona como un potente creador de videos en la nube, aprovechando su avanzado generador de videos AI para transformar texto en videos profesionales. Esta plataforma permite a los usuarios crear contenido sin esfuerzo, incluyendo avatares de AI realistas y voces en off sintéticas, directamente desde la nube.

¿Qué capacidades de edición de video ofrece HeyGen para equipos?

HeyGen proporciona una experiencia integral de editor de video en línea para equipos, facilitando la colaboración de video sin problemas dentro de un entorno de edición de video en la nube. Los usuarios pueden realizar fácilmente tareas como unir y recortar clips, agregar Transcripción y subtítulos, y utilizar varias plantillas de video para optimizar su flujo de trabajo.

¿Puedo personalizar la presencia de mi marca en los videos creados con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logo específico y colores de marca directamente en tus proyectos de video. Una vez finalizados, puedes exportar, compartir o incrustar tus videos de marca en cualquier plataforma deseada sin esfuerzo.

¿HeyGen ofrece funciones avanzadas para crear videos de cabeza parlante?

Sí, HeyGen se especializa en generar videos de cabeza parlante atractivos utilizando herramientas de AI sofisticadas. Puedes utilizar la tecnología de Texto a video para animar guiones con un generador de voz AI, e incluso incorporar diversos avatares de AI para presentar tu mensaje de manera dinámica.

