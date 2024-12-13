Creador de Videos en la Nube: Impulsado por AI y Colaborativo
Aumenta tu productividad generando avatares de AI realistas para presentaciones dinámicas y contenido atractivo, todo en la nube.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un anuncio de producto de 45 segundos dirigido a gerentes de marketing B2B, con una estética moderna y corporativa y un estilo de audio animado. Este video debe mostrar cómo las funciones de Generación de voz en off y Subtítulos/captions de HeyGen simplifican la creación de contenido de marketing pulido y multilingüe utilizando un creador de videos en la nube.
Crea una guía de incorporación de 90 segundos para departamentos de formación de grandes empresas, empleando un enfoque visual fácil de usar y paso a paso con un audio atractivo e informativo. Ilustra cómo el uso de Plantillas y escenas de HeyGen y las capacidades de Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones simplifican la adaptación del contenido de software de edición de video en varias plataformas internas.
Diseña un análisis detallado de características de 60 segundos para creadores de contenido interesados en herramientas de AI, utilizando un estilo visual dinámico que muestre diversos tipos de medios y un tono de audio entusiasta e informativo. Este video explorará cómo un generador de video AI puede aprovechar el soporte de Biblioteca de medios/stock de HeyGen y la Generación de voz en off para producir contenido de alta calidad y atractivo sin esfuerzo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación Rápida de Campañas Publicitarias.
Produce rápidamente anuncios de video de alto rendimiento utilizando AI, optimizando tus esfuerzos de marketing desde cualquier lugar.
Contenido Dinámico para Redes Sociales.
Genera instantáneamente videos y clips cautivadores para todas las plataformas sociales, aumentando el compromiso y la presencia de la marca.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos con AI?
HeyGen funciona como un potente creador de videos en la nube, aprovechando su avanzado generador de videos AI para transformar texto en videos profesionales. Esta plataforma permite a los usuarios crear contenido sin esfuerzo, incluyendo avatares de AI realistas y voces en off sintéticas, directamente desde la nube.
¿Qué capacidades de edición de video ofrece HeyGen para equipos?
HeyGen proporciona una experiencia integral de editor de video en línea para equipos, facilitando la colaboración de video sin problemas dentro de un entorno de edición de video en la nube. Los usuarios pueden realizar fácilmente tareas como unir y recortar clips, agregar Transcripción y subtítulos, y utilizar varias plantillas de video para optimizar su flujo de trabajo.
¿Puedo personalizar la presencia de mi marca en los videos creados con HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logo específico y colores de marca directamente en tus proyectos de video. Una vez finalizados, puedes exportar, compartir o incrustar tus videos de marca en cualquier plataforma deseada sin esfuerzo.
¿HeyGen ofrece funciones avanzadas para crear videos de cabeza parlante?
Sí, HeyGen se especializa en generar videos de cabeza parlante atractivos utilizando herramientas de AI sofisticadas. Puedes utilizar la tecnología de Texto a video para animar guiones con un generador de voz AI, e incluso incorporar diversos avatares de AI para presentar tu mensaje de manera dinámica.