Desbloquea la Creatividad con Nuestro Creador de Vídeos de Oferta Combinada
Impulsa tu creación de vídeos con nuestro motor creativo, haciendo que los vídeos de marketing profesional y el contenido social sean un juego de niños usando poderosos avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un elegante vídeo de marketing de 45 segundos dirigido a los ocupados profesionales del marketing y gestores de redes sociales, demostrando el poder de un "creador de vídeos con IA" para generar contenido personalizado a gran escala. El vídeo debe adoptar una estética limpia y profesional con animaciones suaves y un diseño de sonido sutil, centrándose en la integración fluida de "avatares de IA" personalizados para transmitir mensajes clave. Enfatiza cómo esta herramienta actúa como un motor creativo, simplificando la producción de vídeos desde el concepto hasta la finalización.
Produce un vídeo explicativo informativo de 60 segundos para educadores y profesionales del e-learning, ilustrando el valor integral de una nueva "oferta combinada" centrada en la creación de contenido educativo. El estilo visual debe ser limpio, con infografías animadas y texto en pantalla que refuerce los puntos clave, complementado por una voz en off amigable y clara. Muestra cómo la función integrada de "Generación de voz en off" permite opciones de narración diversas, haciendo que temas complejos sean accesibles y atractivos para varios estilos de aprendizaje.
Crea una pieza de contenido enérgica de 30 segundos para redes sociales dirigida a influencers y pequeñas empresas que buscan maximizar su alcance en las plataformas, destacando la versatilidad de una solución de "creador de vídeos". El vídeo debe presentar cortes rápidos, superposiciones de texto audaces y música de tendencia, ilustrando lo fácil que es adaptar el contenido. Demuestra la función de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para mostrar cómo un solo vídeo puede optimizarse instantáneamente para Instagram Stories, TikTok y YouTube Shorts, aumentando su producción de contenido en redes sociales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos Publicitarios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios atractivos para tus ofertas combinadas para impulsar las ventas y maximizar el alcance.
Genera Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce sin esfuerzo vídeos llamativos para redes sociales para promocionar tus ofertas combinadas en todas las plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la producción creativa de vídeos?
HeyGen actúa como tu creador de vídeos con IA y motor creativo, permitiéndote generar sin esfuerzo vídeos de marketing de alta calidad y contenido para redes sociales. Nuestra plataforma integra avatares de IA y capacidades intuitivas de texto a vídeo desde guiones para agilizar tu proceso creativo.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la edición de vídeos?
HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas creativas, incluyendo un editor de arrastrar y soltar con una vasta biblioteca de plantillas y escenas. Puedes personalizar fácilmente tus vídeos con varios efectos y herramientas de edición avanzadas para dar vida a tu visión creativa.
¿Puede HeyGen ayudar con la generación de voces en off y hacer que los vídeos sean accesibles?
Absolutamente. HeyGen ofrece generación avanzada de voces en off para dar vida a tu guion con una narración de sonido natural. Además, los subtítulos/captions automáticos aseguran que tu contenido, incluidos los vídeos explicativos y de marketing, sea atractivo y accesible para una audiencia más amplia.
¿Qué características creativas únicas pueden aprovechar los creadores de contenido con HeyGen?
HeyGen empodera a los creadores de contenido con características únicas como avatares de IA y funcionalidad de texto a vídeo desde guiones. Esto te permite transformar contenido escrito en narrativas de vídeo dinámicas, produciendo de manera eficiente contenido social convincente y diverso.