Desbloquea la Creatividad con Nuestro Creador de Vídeos de Oferta Combinada

Impulsa tu creación de vídeos con nuestro motor creativo, haciendo que los vídeos de marketing profesional y el contenido social sean un juego de niños usando poderosos avatares de IA.

Crea un vídeo explicativo dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y aspirantes a creadores de contenido, mostrando cómo el "creador de vídeos de oferta combinada" les permite producir vídeos de marketing impresionantes sin esfuerzo. El estilo visual debe ser rápido, con gráficos modernos y brillantes y transiciones rápidas, acompañado de una voz en off enérgica y profesional. Destaca la simplicidad de comenzar con "plantillas y escenas" pre-diseñadas para impulsar su motor creativo sin necesidad de herramientas de edición extensas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un elegante vídeo de marketing de 45 segundos dirigido a los ocupados profesionales del marketing y gestores de redes sociales, demostrando el poder de un "creador de vídeos con IA" para generar contenido personalizado a gran escala. El vídeo debe adoptar una estética limpia y profesional con animaciones suaves y un diseño de sonido sutil, centrándose en la integración fluida de "avatares de IA" personalizados para transmitir mensajes clave. Enfatiza cómo esta herramienta actúa como un motor creativo, simplificando la producción de vídeos desde el concepto hasta la finalización.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo informativo de 60 segundos para educadores y profesionales del e-learning, ilustrando el valor integral de una nueva "oferta combinada" centrada en la creación de contenido educativo. El estilo visual debe ser limpio, con infografías animadas y texto en pantalla que refuerce los puntos clave, complementado por una voz en off amigable y clara. Muestra cómo la función integrada de "Generación de voz en off" permite opciones de narración diversas, haciendo que temas complejos sean accesibles y atractivos para varios estilos de aprendizaje.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una pieza de contenido enérgica de 30 segundos para redes sociales dirigida a influencers y pequeñas empresas que buscan maximizar su alcance en las plataformas, destacando la versatilidad de una solución de "creador de vídeos". El vídeo debe presentar cortes rápidos, superposiciones de texto audaces y música de tendencia, ilustrando lo fácil que es adaptar el contenido. Demuestra la función de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para mostrar cómo un solo vídeo puede optimizarse instantáneamente para Instagram Stories, TikTok y YouTube Shorts, aumentando su producción de contenido en redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Oferta Combinada

Desbloquea todo el potencial de tu visión creativa con nuestro creador de vídeos de oferta combinada, transformando tus ideas en vídeos de marketing profesional y contenido social atractivo de manera rápida y eficiente.

1
Step 1
Selecciona la Base de tu Proyecto
Elige entre una amplia gama de plantillas y escenas profesionales para establecer instantáneamente el escenario de tu vídeo, comenzando en cuestión de momentos.
2
Step 2
Genera Elementos Dinámicos
Aprovecha el poder de tu creador de vídeos con IA para generar avatares de IA personalizados que se ajusten perfectamente a tu marca y mensaje.
3
Step 3
Refina tu Creación
Utiliza el editor intuitivo de arrastrar y soltar para organizar escenas sin esfuerzo, añadir efectos y afinar cada detalle hasta que tu vídeo sea perfecto.
4
Step 4
Exporta tu Obra Maestra
Con tu creador de vídeos de oferta combinada, exporta tu vídeo pulido en múltiples relaciones de aspecto, asegurando que esté perfectamente optimizado para cualquier plataforma o pantalla.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Construye confianza y credibilidad para tus ofertas combinadas presentando testimonios auténticos de clientes e historias de éxito.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la producción creativa de vídeos?

HeyGen actúa como tu creador de vídeos con IA y motor creativo, permitiéndote generar sin esfuerzo vídeos de marketing de alta calidad y contenido para redes sociales. Nuestra plataforma integra avatares de IA y capacidades intuitivas de texto a vídeo desde guiones para agilizar tu proceso creativo.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la edición de vídeos?

HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas creativas, incluyendo un editor de arrastrar y soltar con una vasta biblioteca de plantillas y escenas. Puedes personalizar fácilmente tus vídeos con varios efectos y herramientas de edición avanzadas para dar vida a tu visión creativa.

¿Puede HeyGen ayudar con la generación de voces en off y hacer que los vídeos sean accesibles?

Absolutamente. HeyGen ofrece generación avanzada de voces en off para dar vida a tu guion con una narración de sonido natural. Además, los subtítulos/captions automáticos aseguran que tu contenido, incluidos los vídeos explicativos y de marketing, sea atractivo y accesible para una audiencia más amplia.

¿Qué características creativas únicas pueden aprovechar los creadores de contenido con HeyGen?

HeyGen empodera a los creadores de contenido con características únicas como avatares de IA y funcionalidad de texto a vídeo desde guiones. Esto te permite transformar contenido escrito en narrativas de vídeo dinámicas, produciendo de manera eficiente contenido social convincente y diverso.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo