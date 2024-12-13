Crea un vídeo explicativo dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y aspirantes a creadores de contenido, mostrando cómo el "creador de vídeos de oferta combinada" les permite producir vídeos de marketing impresionantes sin esfuerzo. El estilo visual debe ser rápido, con gráficos modernos y brillantes y transiciones rápidas, acompañado de una voz en off enérgica y profesional. Destaca la simplicidad de comenzar con "plantillas y escenas" pre-diseñadas para impulsar su motor creativo sin necesidad de herramientas de edición extensas.

Generar Vídeo