Creador de Vídeos de Marca: Crea Vídeos Acorde a la Marca al Instante

Asegura un mensaje de marca consistente y una identidad visual en todo tu contenido con controles de marca intuitivos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 60 segundos diseñado para equipos de ventas y gerentes de producto, ilustrando una nueva característica del producto con claridad y compromiso; este vídeo debe contar con gráficos brillantes y limpios y una pista de audio animada, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir información compleja en un formato fácilmente digerible.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo enérgico de 30 segundos dirigido a gestores de redes sociales y creadores de contenido, demostrando cómo generar rápidamente contenido dinámico y acorde a la marca para varias plataformas; el estilo visual y de audio debe ser rápido y visualmente atractivo con música de fondo moderna, haciendo uso eficiente de las plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de comunicaciones corporativas pulido de 50 segundos dirigido a gerentes de marca, enfatizando la importancia de un mensaje de marca consistente en todos los puntos de contacto digitales; emplea una estética visual sofisticada con un estilo de audio autoritario y tranquilizador, potenciado por la generación de voz en off de HeyGen para asegurar la uniformidad de la voz de la marca en todos los activos de vídeo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Comprensión de Marca

Crea vídeos de marca convincentes con facilidad. Aprovecha la AI para transformar tus ideas en contenido profesional y acorde a la marca que resuene con tu audiencia.

1
Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza introduciendo tu texto o eligiendo entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para iniciar tu proyecto. Esto aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
2
Step 2
Elige tu Avatar y Voz
Da vida a la historia de tu marca seleccionando entre diversos avatares AI y generando voces en off naturales que coincidan con tu mensaje y tono.
3
Step 3
Personaliza con los Elementos de tu Marca
Asegura la consistencia de la marca aplicando el logotipo de tu empresa, colores y fuentes usando los controles de marca intuitivos. También puedes añadir subtítulos dinámicos para mayor claridad.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de marca esté perfecto, utiliza la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para descargar tu creación, lista para compartir en tus plataformas de redes sociales u otros canales de distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Narrativa de Éxito del Cliente de Marca

Muestra efectivamente historias de éxito de clientes con vídeos AI atractivos para construir confianza y validar el valor de la marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como creador de vídeos AI para contenido de marca?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos AI diseñado para simplificar la creación de vídeos de marca. Te permite generar vídeos de alta calidad usando avatares AI y convertir texto en vídeo sin esfuerzo, asegurando que tu mensaje de marca se transmita efectivamente.

¿Qué opciones de personalización creativa están disponibles para vídeos en HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización creativa, incluyendo un editor de arrastrar y soltar fácil de usar y una variedad de plantillas de vídeo. Puedes personalizar tus vídeos con voces en off personalizadas, logotipos de marca y esquemas de color específicos para mantener el cumplimiento de la marca y mejorar la narrativa de tu marca.

¿Puede HeyGen crear eficientemente vídeos explicativos animados a partir de texto?

Sí, HeyGen es altamente efectivo para crear vídeos animados profesionales y vídeos explicativos. Sus capacidades de texto a vídeo, combinadas con avatares AI, transforman tu guion en contenido visual atractivo rápidamente, perfecto para marketing y educación.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las empresas a producir vídeos acorde a la marca para redes sociales?

HeyGen permite a las empresas producir vídeos acorde a la marca para plataformas de redes sociales con facilidad. Utiliza sus controles de marca, una vasta biblioteca de medios y la rápida creación de vídeos a partir de texto para entregar consistentemente contenido atractivo que se alinea con la identidad de tu marca.

