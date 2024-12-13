Creador de Banners de Video: Diseña Videos Impactantes al Instante

Crea impresionantes banners de video rápidamente. Aprovecha nuestras 'plantillas y escenas' para crear visuales impactantes y aumentar el compromiso.

Crea un dinámico banner de video de 15 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital, mostrando el lanzamiento de un nuevo producto con música vibrante y alegre y visuales profesionales pero atractivos, aprovechando la función de Texto a video de HeyGen para generar rápidamente narrativas convincentes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un enérgico banner de video de 20 segundos para YouTube dirigido a gamers y creadores de contenido de YouTube, promocionando una próxima transmisión con gráficos de temática de videojuegos y música épica de fondo, utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para iniciar el proceso creativo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un conciso banner de video de 10 segundos para sitios web dirigido a negocios de comercio electrónico y proveedores de servicios en línea, con un claro Llamado a la Acción para impulsar ventas con un diseño moderno y elegante y una voz en off confiada generada a través de la capacidad de generación de Voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un sofisticado banner de video de 30 segundos para redes sociales para agencias de marketing y gerentes de marca, articulando los activos principales de la marca y la misión de la empresa usando un estilo visual minimalista, música instrumental suave e integrando visuales de alta calidad del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Banners de Video

Crea fácilmente banners de video cautivadores para tu sitio web, redes sociales o canal de YouTube en solo unos clics, impulsando el compromiso y la visibilidad de la marca.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Comienza tu proyecto de banner de video seleccionando de una diversa biblioteca de plantillas de banners de video pre-diseñadas, o empieza desde cero con un lienzo en blanco.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Personaliza tu banner añadiendo tus propias imágenes y clips de video en alta resolución, o explora la biblioteca de medios integrada para obtener impresionantes activos de stock.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Aplica los activos únicos de tu marca, ajusta los colores e incorpora animaciones de texto atractivas para que tu banner destaque.
4
Step 4
Exporta tu Video
Una vez que tu banner de video esté perfecto, expórtalo en alta definición. Optimiza su relación de aspecto para una integración perfecta en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito

Crea banners de video convincentes para resaltar historias de éxito de clientes y construir confianza de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de banners de video impactantes?

HeyGen ofrece herramientas intuitivas y una amplia gama de plantillas de banners de video para ayudarte a diseñar banners de video creativos sin esfuerzo. Puedes personalizar rápidamente estas plantillas con los activos de tu marca y animaciones de texto para producir visuales atractivos para tu audiencia.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para mis banners de video en HeyGen?

Con HeyGen, tienes amplias opciones de personalización para tus banners de video, incluyendo la integración de los activos de tu marca, la selección de fondos de video y el uso de una rica biblioteca de medios de stock. Esto te permite producir banners de video únicos y profesionales que realmente representen tu marca.

¿Puede HeyGen ayudar a optimizar los banners de video para diferentes plataformas de redes sociales?

Sí, HeyGen te permite ajustar fácilmente la proporción de video de tus banners y exportarlos en alta definición, asegurando que se vean perfectos en plataformas como YouTube, Facebook o TikTok. Esta versatilidad hace que la experiencia de crear un Creador de Banners para YouTube sea simple y efectiva para diversos canales.

¿Cómo mejora HeyGen el impacto de mis banners de video con AI?

HeyGen aprovecha herramientas impulsadas por AI, incluyendo Texto a video desde guion y generación de Voz en off, para crear banners de video dinámicos y atractivos. Esto te permite hacer rápidamente un banner de video que capture la atención y transmita tu mensaje de manera efectiva en varios espacios digitales.

