Crea un vídeo de producto cautivador de 30 segundos dirigido a equipos de marketing B2B, mostrando una nueva función de software. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando gráficos en movimiento vibrantes y un Avatar de AI presentando los beneficios clave con una voz en off profesional y animada generada directamente a partir de un guion. Este breve vídeo de marketing debe resaltar cómo el producto resuelve eficazmente un problema común en B2B.

Generar Vídeo