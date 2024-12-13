Creador de Vídeos B2B: Crea Vídeos Profesionales para Empresas

Crea fácilmente vídeos de marketing y ventas profesionales con avatares de AI, transformando ideas complejas en contenido atractivo.

Crea un vídeo de producto cautivador de 30 segundos dirigido a equipos de marketing B2B, mostrando una nueva función de software. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando gráficos en movimiento vibrantes y un Avatar de AI presentando los beneficios clave con una voz en off profesional y animada generada directamente a partir de un guion. Este breve vídeo de marketing debe resaltar cómo el producto resuelve eficazmente un problema común en B2B.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de ventas persuasivo de 45 segundos diseñado para profesionales de ventas B2B, con el objetivo de convertir prospectos. La estética debe ser dinámica y confiable, incorporando plantillas diseñadas profesionalmente con transiciones suaves y una narración segura e inspiradora. Emplea la función de Texto a vídeo desde guion para asegurar un mensaje consistente y vídeos de ventas visualmente atractivos que resuenen con los tomadores de decisiones.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación informativo de 60 segundos para departamentos de formación interna B2B, explicando un procedimiento operativo complejo. Adopta un estilo visual claro e instructivo, utilizando una mezcla de grabaciones de pantalla y medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios, complementado con una voz en off calmada y autoritaria. Es crucial incluir subtítulos precisos para asegurar la accesibilidad y comprensión para todos los espectadores dentro de la organización.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un breve vídeo explicativo de creación de AI de 20 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y startups B2B que buscan soluciones de contenido eficientes. El tono visual debe ser enérgico e inspirador, con cortes rápidos, gráficos modernos y una voz en off motivacional y rápida, asegurando que el vídeo mantenga un alto nivel de compromiso. Utiliza la capacidad de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para adaptar sin problemas el resultado final del creador de vídeos B2B para varias plataformas de redes sociales.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos B2B

Transforma sin esfuerzo tus comunicaciones B2B en vídeos atractivos y profesionales con la plataforma impulsada por AI de HeyGen, optimizando tu proceso de creación de contenido.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de vídeo en HeyGen. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion transforma instantáneamente tu texto en contenido de vídeo dinámico, estableciendo la base para tu mensaje.
2
Step 2
Elige Tus Visuales y Avatares
Selecciona de una biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente y personaliza escenas para que coincidan con tu marca. Integra Avatares de AI realistas para presentar tu mensaje, dando vida a tus vídeos B2B sin necesidad de una cámara.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales
Mejora tu vídeo con voces en off de sonido natural, generadas directamente desde tu guion. Elige entre diversas voces e idiomas para transmitir perfectamente tu mensaje, asegurando claridad y compromiso para tu audiencia empresarial.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo esté pulido, expórtalo fácilmente en varios formatos y relaciones de aspecto adecuados para cualquier plataforma. Comparte tus vídeos de marketing de alta calidad con tu audiencia, impulsando tus esfuerzos de comunicación B2B.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Presenta Historias de Éxito de Clientes

Desarrolla vídeos de éxito de clientes convincentes con Avatares de AI para generar confianza y demostrar valor probado a potenciales clientes B2B.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos B2B?

HeyGen es un potente "creador de vídeos B2B" que simplifica todo el proceso de "creación de vídeos con AI", permitiendo a las empresas generar rápidamente contenido de alta calidad. Nuestra plataforma aprovecha avanzados "Avatares de AI" y tecnología de texto a vídeo para transformar guiones en visuales atractivos con facilidad.

¿Qué tipos de vídeos creativos puedo producir con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir contenido diverso como "vídeos de marketing" atractivos, "vídeos de ventas" efectivos y "vídeos de formación" informativos. Nuestra plataforma ofrece una amplia selección de "plantillas diseñadas profesionalmente" para iniciar tus proyectos y asegurar resultados pulidos.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos con branding y voces personalizadas?

Absolutamente. HeyGen proporciona robustas capacidades de "personalización con AI", permitiéndote integrar fácilmente tus elementos de marca específicos, incluidos logotipos y colores, usando nuestros "controles de branding". También puedes mejorar los vídeos con generación de "voz en off" realista, asegurando que tu mensaje resuene de manera auténtica.

Más allá de la creación, ¿qué soporte ofrece HeyGen para equipos?

HeyGen facilita la "colaboración" en equipo sin problemas durante todo el proceso de producción de vídeos, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo. También proporcionamos soluciones integradas de "alojamiento de vídeos", haciendo sencillo gestionar y compartir tu contenido terminado de manera segura.

