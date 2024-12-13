Generador de vídeos de contenido AI: Crea Vídeos Impresionantes Rápidamente

Transforma texto en contenido de vídeo de alta calidad sin esfuerzo con nuestra potente función de texto a vídeo desde guion, asegurando resultados profesionales cada vez.

527/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo atractivo de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas, ilustrando cómo crear rápidamente vídeos de demostración de productos utilizando un creador de vídeos AI. El vídeo debe adoptar un estilo visual brillante y amigable con personajes animados y una música de fondo animada, demostrando claramente la simplicidad de usar las funciones de "Avatares AI" y "Generación de voz en off" de HeyGen para producir resultados de alta calidad sin edición compleja.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional de 1 minuto dirigido a los especialistas en marketing digital, destacando la eficiencia de crear vídeos de marketing. Visualmente, incorpora cortes dinámicos entre metraje de archivo profesional y superposiciones de texto, con "Subtítulos/captions" mostrados prominentemente para asegurar la accesibilidad, todo mientras aprovechas los diversos "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación elegante de estilo corporativo, completa con una voz en off segura y autoritaria.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un tutorial de 45 segundos para creadores de contenido interesados en la Automatización de YouTube, enfocándose en optimizar los flujos de trabajo de producción de vídeo. El vídeo debe presentar grabaciones de pantalla rápidas que muestren el uso eficiente de HeyGen, particularmente demostrando el "Generador de voz AI" para un audio consistente y cómo "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" permite una rápida adaptación a varias plataformas, todo con una pista de audio limpia y concisa y mínimas, directas señales visuales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Contenido AI

Transforma tus ideas en vídeos atractivos sin esfuerzo con un generador de vídeos de contenido AI. Crea contenido de calidad profesional para cualquier propósito rápidamente.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu texto o guion. El generador de vídeos de contenido AI usará esto para generar el contenido base de tu vídeo, aprovechando sus capacidades de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu narrativa eligiendo de una biblioteca de avatares AI profesionales y plantillas. Personaliza escenas y elementos visuales para alinearlos con tu marca y mensaje, haciendo que tu experiencia con el creador de vídeos AI sea fluida.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Audio
Da vida a tu guion generando voces en off de sonido natural. Utiliza el generador de voz AI para seleccionar entre varias voces, asegurando que tu mensaje se transmita de manera clara y profesional.
4
Step 4
Refina y Exporta
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos/captions, aplicando controles de marca y ajustando la relación de aspecto. Exporta tu resultado de alta calidad usando el editor de vídeo AI, listo para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla testimonios en vídeo y historias de éxito convincentes para generar confianza y demostrar valor a clientes potenciales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la generación de vídeos AI a partir de texto?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos AI profesionales transformando guiones de texto en contenido de vídeo atractivo con avatares AI realistas. Este avanzado generador de vídeos AI simplifica significativamente el proceso de producción, haciendo que la creación de texto a vídeo sea fluida.

¿Qué tipo de herramientas de edición de vídeo están disponibles en HeyGen?

HeyGen ofrece herramientas de edición de vídeo completas, incluyendo un generador de voz AI integrado para voces en off naturales y creación automática de subtítulos/captions. Los usuarios también pueden utilizar funciones de imagen a vídeo para mejorar su contenido con varias indicaciones.

¿Puede HeyGen producir resultados de alta calidad con controles de marca?

Sí, HeyGen asegura resultados de alta calidad para todos los vídeos generados por AI, permitiendo a los usuarios personalizar controles de marca como logotipos y colores. Los vídeos pueden exportarse en varios formatos de relación de aspecto como archivos MP4 estándar, manteniendo un aspecto profesional.

¿Ofrece HeyGen plantillas para agilizar la creación de vídeos?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas profesionales para agilizar el proceso de creación de vídeos, convirtiéndolo en un eficiente creador de vídeos AI para vídeos de marketing y otras necesidades de contenido. Estas plantillas ayudan a los usuarios a generar rápidamente historias visuales atractivas con facilidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo