Creador de Vídeos Promocionales de Caridad con AI: Crea Vídeos Impactantes

Convierte fácilmente tu misión en vídeos de recaudación de fondos convincentes con Texto a vídeo desde guion, atrayendo a los donantes sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un convincente vídeo de 45 segundos para una organización sin ánimo de lucro que articule claramente la misión de una organización benéfica y una llamada directa a la acción para nuevos voluntarios o un mayor apoyo. Dirigido a miembros de la comunidad y potenciales voluntarios, el estilo visual debe ser moderno y limpio, con gráficos atractivos y un tono informativo. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar el mensaje de manera profesional y auténtica, haciendo de la herramienta de creación de vídeos AI un recurso poderoso.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vibrante vídeo promocional de 30 segundos para redes sociales que anuncie un nuevo proyecto o un llamamiento urgente. Este clip atractivo debe dirigirse a los seguidores de redes sociales y a un público más joven con visuales dinámicos y brillantes y música de fondo animada, asegurando la accesibilidad a través de subtítulos generados por HeyGen. La narración visual debe ser impactante y directa, generando interés y compromiso inmediatos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un auténtico vídeo de "historias de impacto" de 90 segundos que ofrezca una mirada transparente detrás de escena de las operaciones diarias de una organización benéfica o un programa específico, atrayendo a fundaciones de subvenciones, socios corporativos y donantes informados. El estilo visual y de audio debe ser similar a un documental y conmovedor, con música de fondo calmante y una narración profesional creada usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para explicar iniciativas complejas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales de Caridad con AI

Crea vídeos de recaudación de fondos convincentes rápida y efectivamente para compartir tu misión e inspirar apoyo.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando la narrativa o mensaje clave de tu organización benéfica para generar instantáneamente un borrador inicial del vídeo usando nuestra función de Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente para proporcionar una base visual sólida para el contenido promocional de tu organización benéfica.
3
Step 3
Añade Voces en Off Atractivas
Mejora tu vídeo con voces en off de sonido natural generadas para transmitir claramente tu mensaje y resonar con tu audiencia.
4
Step 4
Aplica la Marca y Exporta
Finaliza tu vídeo aplicando los controles de marca únicos de tu organización, luego expórtalo en varios formatos listos para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Historias Inspiradoras de Beneficiarios

Crea vídeos conmovedores con AI que muestren vívidamente el impacto real del trabajo de tu organización benéfica, inspirando donaciones a través de una poderosa narración visual.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos efectivos de recaudación de fondos y promocionales para organizaciones benéficas?

HeyGen empodera a las organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas para crear vídeos de recaudación de fondos convincentes y vídeos promocionales de caridad con AI de manera eficiente. Aprovecha los avatares de AI y el Texto a vídeo desde guion para compartir tus historias de impacto a través de una poderosa narración visual sin costos de producción extensos.

¿Puede HeyGen ayudar a agilizar la producción de vídeos sin ánimo de lucro usando AI?

Sí, HeyGen te permite transformar guiones en contenido de vídeo atractivo usando avatares de AI avanzados y voces en off realistas. Este poderoso creador de vídeos AI agiliza el proceso de producción, permitiéndote crear vídeos profesionales sin ánimo de lucro rápidamente.

¿Qué características ofrece HeyGen para la marca y accesibilidad en vídeos de caridad?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar vídeos con tu logo y colores de marca para mantener la consistencia. Además, puedes añadir fácilmente subtítulos para mejorar la accesibilidad y alcanzar a una audiencia más amplia en tus esfuerzos de marketing en redes sociales.

¿Es fácil crear vídeos atractivos para historias de impacto usando la plataforma de HeyGen?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser fácil de usar con una amplia gama de plantillas personalizables y herramientas de edición intuitivas de arrastrar y soltar. Accede a una rica biblioteca de medios de archivo para complementar tus mensajes y producir contenido de alta calidad de manera eficiente para tus historias de impacto.

