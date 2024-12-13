Creador de Vídeos para Programas Extraescolares: Aumenta las Inscripciones Hoy

Crea fácilmente vídeos de marketing escolar cautivadores para involucrar a estudiantes y educadores, impulsados por plantillas y escenas intuitivas.

Crea un vibrante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a padres y futuros estudiantes, mostrando las actividades dinámicas y los beneficios de tu programa extraescolar. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para generar contenido atractivo rápidamente, combinado con un estilo visual enérgico y audio animado para aumentar las inscripciones.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos dirigido a profesores y coordinadores de programas, destacando el valor educativo y las oportunidades de aprendizaje basado en proyectos dentro de tu programa. Este vídeo debe presentar un estilo visual profesional con una narración clara generada usando la generación de voz en off de HeyGen, aprovechando sus plantillas y escenas para un acabado pulido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo social de 60 segundos para redes sociales dirigido a miembros de la comunidad y posibles socios, ilustrando el impacto positivo y las experiencias únicas que ofrece tu programa extraescolar. Emplea un estilo visual conmovedor con música de fondo inspiradora, asegurando accesibilidad a través de subtítulos/captions y visuales mejorados del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para ayudar a compartir vídeos en línea.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un divertido vídeo resumen de 30 segundos para los estudiantes actuales y sus familias, resumiendo las actividades recientes y celebrando los logros dentro del programa. Adopta un estilo visual lúdico y dinámico con música alegre y personaliza los elementos del vídeo, utilizando los avatares de IA de HeyGen para personajes atractivos y asegurando un amplio alcance con el cambio de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Programas Extraescolares

Crea fácilmente vídeos atractivos para mostrar tus programas extraescolares, atraer a estudiantes y conectar con padres, todo sin necesidad de habilidades de edición de vídeo.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una amplia gama de "Plantillas de Vídeo para Programas Extraescolares" profesionales diseñadas para adaptarse a diversas actividades y necesidades de marketing. Estas "plantillas y escenas" preconstruidas proporcionan un punto de partida perfecto, asegurando un aspecto pulido al instante.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Personaliza fácilmente tu plantilla elegida añadiendo fotos, vídeos y texto específicos de tu programa. Utiliza la "biblioteca de medios/soporte de stock" integrada o sube tus propios recursos para "personalizar el vídeo" de contenido que realmente represente tus ofertas.
3
Step 3
Aplica Toques Profesionales
Mejora tu proyecto de "creador de vídeos educativos" con funciones avanzadas. Genera narraciones de sonido natural usando nuestras herramientas de "generación de voz en off", asegurando que tu mensaje sea claro y atractivo para estudiantes y padres por igual.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y prepáralo para su distribución. Usa "cambio de relación de aspecto y exportaciones" para optimizar tu vídeo para diferentes plataformas, luego "comparte vídeos en línea" fácilmente para aumentar las inscripciones y promover tus programas extraescolares.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso con el Programa Educativo

.

Aumenta el compromiso y la retención de los estudiantes dentro de los programas extraescolares creando contenido educativo dinámico e interactivo sin esfuerzo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros esfuerzos de marketing de vídeos para programas extraescolares?

HeyGen te permite crear vídeos atractivos para programas extraescolares sin esfuerzo. Utiliza avatares de IA y plantillas personalizables para aumentar las inscripciones y llegar efectivamente a estudiantes y educadores potenciales.

¿Ofrece HeyGen plantillas específicamente para contenido educativo o extraescolar?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo para programas extraescolares. Estas permiten a los profesores y educadores personalizar rápidamente el contenido de vídeo para diversas actividades y aprendizaje basado en proyectos.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos educativos accesible para todos los niveles de habilidad?

HeyGen está diseñado para la eficiencia, no se necesitan habilidades para crear vídeos educativos de alta calidad. Su interfaz intuitiva y capacidades de texto a vídeo hacen que la creación de vídeos sea sencilla para estudiantes y educadores.

¿Puede HeyGen ayudar a producir vídeos de marketing escolar para plataformas de redes sociales?

Absolutamente, HeyGen es ideal para generar vídeos de marketing escolar dinámicos optimizados para redes sociales. Crea y comparte vídeos en línea fácilmente para expandir tu alcance e involucrar a tu comunidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo