Crea Impacto con Nuestro Creador de Vídeos Explicativos de Campaña de Defensa

Transforma tu mensaje en poderosos vídeos animados utilizando avatares de IA realistas para impulsar tu campaña de defensa hacia adelante.

Crea un vídeo explicativo de campaña de defensa de 60 segundos diseñado para el público en general, instando al apoyo a la conservación del medio ambiente. El estilo visual debe ser inspirador y esperanzador, con avatares de IA realistas que transmitan mensajes clave directamente, mientras que el audio se mantiene claro y motivador. Utiliza la función de avatares de IA de HeyGen para dar protagonismo a voces diversas, mejorando la narrativa persuasiva de tu campaña.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo animado de 45 segundos perfecto para pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro y activistas de base que no tienen experiencia en producción de vídeo. Este vídeo debe presentar una nueva iniciativa comunitaria, utilizando un estilo visual brillante y animado y una voz en off alentadora y amigable. Aprovecha las 'Plantillas y escenas' de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa atractiva que inspire a la acción local.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una pieza de marketing en vídeo de 30 segundos optimizada para redes sociales, dirigida a jóvenes adultos para concienciar sobre la salud mental. El estilo visual y de audio debe ser rápido e impactante, utilizando gráficos modernos y una voz en off fuerte y emocional. Emplea la capacidad de 'Generación de voz en off' de HeyGen para asegurar una pista de audio profesional y resonante que impulse el compromiso y fomente el compartir.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo informativo de 90 segundos para responsables políticos y educadores, simplificando las complejidades de una nueva política medioambiental. El enfoque visual debe ser limpio y profesional, incorporando visualizaciones de datos y una narración calmada y autoritaria. Mejora el contenido con el 'Soporte de biblioteca de medios/stock' de HeyGen para proporcionar visuales y ejemplos relevantes, creando un vídeo explicativo de campaña de defensa que aclare detalles intrincados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de Campaña de Defensa

Crea vídeos explicativos atractivos para tus campañas de defensa con facilidad, involucrando a tu audiencia y generando un cambio significativo.

1
Step 1
Crea la Base de tu Historia
Comienza seleccionando de una biblioteca de plantillas de vídeos explicativos o empieza desde cero. La interfaz intuitiva asegura que no se necesita experiencia para sentar las bases de tu narrativa persuasiva.
2
Step 2
Añade Visuales y Audio Atractivos
Da vida a tu mensaje añadiendo avatares de IA realistas, voces en off personalizadas y medios ricos de la biblioteca de stock. Este paso asegura que tus vídeos explicativos resuenen visual y auditivamente.
3
Step 3
Aplica el Toque de tu Marca
Personaliza tu vídeo explicativo de campaña de defensa aplicando controles de branding, incluyendo logotipos y colores. Genera subtítulos claros para asegurar que tu llamado a la acción sea accesible e impactante.
4
Step 4
Exporta y Amplifica tu Mensaje
Una vez que tu vídeo convincente esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos optimizados para plataformas de redes sociales. Comparte tu campaña de defensa ampliamente para maximizar su alcance e impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Motiva y Moviliza a los Seguidores

.

Desarrolla vídeos inspiradores con avatares de IA realistas y voces en off convincentes para reunir apoyo e impulsar el compromiso comunitario.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos explicativos atractivos?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos explicativos a través de su editor intuitivo de arrastrar y soltar. Puedes transformar tu guion en un vídeo profesional utilizando avatares de IA realistas y voces en off de IA, asegurando una narrativa persuasiva incluso sin experiencia previa.

¿Qué hace de HeyGen un creador ideal de vídeos explicativos de campaña de defensa?

HeyGen es un excelente creador de vídeos explicativos de campaña de defensa al permitir a las organizaciones producir contenido impactante rápidamente. Puedes crear narrativas atractivas con avatares de IA realistas y voces en off dinámicas, fácilmente adaptables para redes sociales y varios canales de marketing de vídeo para impulsar tu llamado a la acción.

¿Puede HeyGen realmente ayudar a crear vídeos animados con IA?

Sí, HeyGen aprovecha la avanzada IA para ayudarte a crear vídeos animados con avatares de IA realistas que hablan tu guion de manera natural. Esta poderosa tecnología de texto a vídeo, combinada con voces en off expresivas de IA, da vida a tu mensaje sin necesidad de habilidades complejas de animación.

¿Cuánto control creativo tengo al hacer vídeos explicativos con HeyGen?

HeyGen proporciona un amplio control creativo a través de su editor intuitivo de arrastrar y soltar, permitiéndote personalizar plantillas de vídeos explicativos para adaptarlas a tu marca. Puedes incorporar tu branding, utilizar una rica biblioteca de medios y añadir subtítulos para asegurar que tu contenido de marketing en vídeo esté perfectamente alineado con tu visión.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo