Creador de Conceptos de Anuncios en Vídeo: Mejora el Rendimiento de tus Anuncios
Convierte guiones en anuncios en vídeo atractivos sin esfuerzo con nuestra función de Texto a vídeo impulsada por AI, aumentando las conversiones.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Elabora un elegante "vídeo promocional de producto" de 45 segundos dirigido a negocios de comercio electrónico y a los responsables de marketing de productos. El estilo visual debe ser moderno y sofisticado, presentando demostraciones de productos limpias intercaladas con un avatar de AI presentando sin problemas los beneficios clave. El audio debe mantener un tono profesional pero atractivo, enfatizando cómo los "avatares de AI" de HeyGen pueden dar vida a sus conceptos de "creador de anuncios en vídeo de AI" directamente desde una entrada de "Texto a vídeo desde guion".
Desarrolla un "vídeo explicativo" informativo de 60 segundos diseñado para creadores de contenido y formadores corporativos. La estética visual debe ser clara y concisa, utilizando gráficos animados para ilustrar ideas complejas, apoyados por una voz en off calmada y autoritaria. Este vídeo demostrará el poder de transformar un simple "guion" en vídeos explicativos atractivos aprovechando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, asegurando una comunicación clara con "Subtítulos/captions".
Crea un impactante vídeo de 30 segundos para los especialistas en marketing de redes sociales y agencias digitales, demostrando la versatilidad de HeyGen como un "creador de conceptos de anuncios en vídeo". Los visuales deben ser rápidos y visualmente ricos, mostrando transformaciones rápidas de un solo anuncio creativo a través de diferentes plataformas de redes sociales, acompañado de música de fondo moderna y motivadora. Enfatiza cómo la función de "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" de HeyGen agiliza la entrega de diversos "vídeos para redes sociales".
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente anuncios en vídeo atractivos y vídeos promocionales de productos en minutos usando AI, maximizando el impacto de tu campaña y aumentando las conversiones.
Anuncios en Vídeo Atractivos para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo vídeos y clips atractivos para redes sociales, perfectos para aumentar el reconocimiento de marca y el compromiso en todas las plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo ayuda HeyGen en la creación de anuncios creativos de alto rendimiento?
HeyGen es un avanzado creador de anuncios en vídeo impulsado por AI que simplifica la producción de anuncios creativos de alto rendimiento. Aprovecha las capacidades de Texto a vídeo impulsadas por AI y avatares de AI para generar anuncios en vídeo atractivos de manera rápida y eficiente.
¿Qué herramientas están disponibles en HeyGen para producir vídeos promocionales de productos efectivos?
HeyGen ofrece un completo editor de vídeo en línea equipado con diversas plantillas de vídeo y controles de marca robustos, perfectos para crear vídeos promocionales de productos atractivos. Los usuarios también pueden utilizar la generación de voz en off para mejorar su contenido de marketing en vídeo.
¿Puede HeyGen personalizar anuncios en vídeo para alinearse con directrices específicas de marca?
Sí, HeyGen proporciona amplios controles de marca, permitiéndote incorporar sin problemas los colores y logotipos de tu marca en cada anuncio en vídeo. Esto asegura una identidad de marca consistente en todas tus campañas de conceptos creativos en vídeo.
¿Qué tipos de contenido en vídeo puedo crear con HeyGen más allá de los anuncios en vídeo estándar?
Más allá de los potentes anuncios en vídeo, HeyGen funciona como un creador de conceptos creativos en vídeo impulsado por AI, permitiendo la creación de contenido diverso como vídeos para redes sociales y vídeos explicativos. Su plataforma flexible soporta una amplia gama de necesidades de marketing en vídeo.