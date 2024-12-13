Creador de Conceptos de Anuncios en Vídeo: Mejora el Rendimiento de tus Anuncios

Convierte guiones en anuncios en vídeo atractivos sin esfuerzo con nuestra función de Texto a vídeo impulsada por AI, aumentando las conversiones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora un elegante "vídeo promocional de producto" de 45 segundos dirigido a negocios de comercio electrónico y a los responsables de marketing de productos. El estilo visual debe ser moderno y sofisticado, presentando demostraciones de productos limpias intercaladas con un avatar de AI presentando sin problemas los beneficios clave. El audio debe mantener un tono profesional pero atractivo, enfatizando cómo los "avatares de AI" de HeyGen pueden dar vida a sus conceptos de "creador de anuncios en vídeo de AI" directamente desde una entrada de "Texto a vídeo desde guion".
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un "vídeo explicativo" informativo de 60 segundos diseñado para creadores de contenido y formadores corporativos. La estética visual debe ser clara y concisa, utilizando gráficos animados para ilustrar ideas complejas, apoyados por una voz en off calmada y autoritaria. Este vídeo demostrará el poder de transformar un simple "guion" en vídeos explicativos atractivos aprovechando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, asegurando una comunicación clara con "Subtítulos/captions".
Prompt de Ejemplo 3
Crea un impactante vídeo de 30 segundos para los especialistas en marketing de redes sociales y agencias digitales, demostrando la versatilidad de HeyGen como un "creador de conceptos de anuncios en vídeo". Los visuales deben ser rápidos y visualmente ricos, mostrando transformaciones rápidas de un solo anuncio creativo a través de diferentes plataformas de redes sociales, acompañado de música de fondo moderna y motivadora. Enfatiza cómo la función de "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" de HeyGen agiliza la entrega de diversos "vídeos para redes sociales".
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Usar el Creador de Conceptos de Anuncios en Vídeo

Crea anuncios en vídeo atractivos con facilidad usando nuestra herramienta impulsada por AI. Transforma tus conceptos creativos en visuales de alto rendimiento diseñados para captar la atención y generar resultados.

1
Step 1
Crea tu Concepto
Comienza escribiendo o pegando tu guion de anuncio. Nuestra función de Texto a vídeo impulsada por AI puede transformar instantáneamente tu texto en una narrativa visual, sentando las bases para tu concepto de anuncio.
2
Step 2
Añade Elementos Dinámicos
Da vida a tu anuncio eligiendo entre nuestra diversa gama de avatares de AI para presentar tu mensaje. Mejora el compromiso incorporando medios de archivo o subiendo tus propios recursos.
3
Step 3
Personaliza con tu Marca
Asegúrate de que tu anuncio creativo se alinea perfectamente con la identidad de tu marca. Utiliza nuestros controles de marca para aplicar logotipos personalizados, colores de marca y fuentes a lo largo de tu vídeo.
4
Step 4
Exporta para Impacto
Finaliza tu anuncio creativo y prepáralo para su distribución. Exporta tu vídeo con opciones precisas de redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto, asegurando que se vea óptimo en todas las plataformas de redes sociales y publicidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Creativos de Anuncios de Testimonios de Clientes

.

Aprovecha AI para producir historias de éxito de clientes auténticas, construyendo confianza y credibilidad con tu audiencia a través de potentes creativos de anuncios en vídeo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen en la creación de anuncios creativos de alto rendimiento?

HeyGen es un avanzado creador de anuncios en vídeo impulsado por AI que simplifica la producción de anuncios creativos de alto rendimiento. Aprovecha las capacidades de Texto a vídeo impulsadas por AI y avatares de AI para generar anuncios en vídeo atractivos de manera rápida y eficiente.

¿Qué herramientas están disponibles en HeyGen para producir vídeos promocionales de productos efectivos?

HeyGen ofrece un completo editor de vídeo en línea equipado con diversas plantillas de vídeo y controles de marca robustos, perfectos para crear vídeos promocionales de productos atractivos. Los usuarios también pueden utilizar la generación de voz en off para mejorar su contenido de marketing en vídeo.

¿Puede HeyGen personalizar anuncios en vídeo para alinearse con directrices específicas de marca?

Sí, HeyGen proporciona amplios controles de marca, permitiéndote incorporar sin problemas los colores y logotipos de tu marca en cada anuncio en vídeo. Esto asegura una identidad de marca consistente en todas tus campañas de conceptos creativos en vídeo.

¿Qué tipos de contenido en vídeo puedo crear con HeyGen más allá de los anuncios en vídeo estándar?

Más allá de los potentes anuncios en vídeo, HeyGen funciona como un creador de conceptos creativos en vídeo impulsado por AI, permitiendo la creación de contenido diverso como vídeos para redes sociales y vídeos explicativos. Su plataforma flexible soporta una amplia gama de necesidades de marketing en vídeo.

