Creador de Vídeos de Campaña Publicitaria: Crea Anuncios de Vídeo Atractivos
Crea vídeos de campaña publicitaria convincentes en línea para todas las plataformas, aprovechando nuestra extensa biblioteca de Plantillas y escenas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Considera la creación de un vídeo de producto profesional de 45 segundos diseñado para negocios de comercio electrónico, ilustrando el proceso de producción sin fisuras dentro de HeyGen. El estilo visual debe ser limpio y meticulosamente enfocado en el producto, complementado por una voz en off profesional y subtítulos esenciales para alcanzar un público global. Enfatiza la capacidad de HeyGen para transformar un simple guion en un vídeo pulido usando la función de Texto a vídeo desde guion, convirtiéndolo en una herramienta ideal para crear anuncios de vídeo sin esfuerzo.
Conceptualicemos un anuncio auténtico de 60 segundos de UGC diseñado para profesionales del marketing de rendimiento, destacando la rápida iteración y la versatilidad de la plataforma. Este vídeo necesita un toque dinámico y generado por el usuario, con música de fondo enérgica, y debe demostrar vívidamente la capacidad de HeyGen para producir fácilmente múltiples variantes aprovechando el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para varios canales sociales. Ilustra el poder de un creador de anuncios de vídeo AI generando rápidamente diversos estilos de portavoces utilizando avatares de AI para simular testimonios auténticos de usuarios.
Imagina un anuncio animado de 30 segundos diseñado para empresas que lanzan nuevos productos o servicios, presentando un estilo visual ilustrativo y amigable acompañado de una voz en off clara y concisa que explique los beneficios clave. Este prompt debe centrarse en cómo la rica biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y las plantillas y escenas preconstruidas pueden dar vida rápidamente a ideas complejas, posicionándolo como el creador perfecto de vídeos de campaña publicitaria para contenido de formato corto impactante.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Aprovecha el vídeo AI para producir rápidamente anuncios de vídeo convincentes y efectivos que impulsen los resultados de la campaña.
Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Genera rápidamente vídeos y clips atractivos para redes sociales para aumentar el compromiso y el alcance en plataformas como Meta y TikTok.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear anuncios de vídeo rápida y creativamente?
HeyGen te permite generar rápidamente anuncios de vídeo atractivos utilizando avatares de AI, diversas plantillas y capacidades de texto a vídeo, agilizando significativamente la producción de tu campaña publicitaria. Esto permite a los profesionales del marketing de rendimiento crear anuncios de vídeo exitosos de manera eficiente para cualquier plataforma.
¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para vídeos de campaña publicitaria personalizados?
HeyGen ofrece una amplia personalización para tus campañas publicitarias, permitiéndote usar los colores de tu marca, logotipos y una amplia gama de plantillas de vídeo predefinidas. También puedes aprovechar los avatares de AI y las escenas animadas para crear anuncios de vídeo únicos y memorables, asegurando que tu marca destaque.
¿Puedo usar HeyGen para hacer varios tipos de anuncios de vídeo, como vídeos de producto o anuncios UGC?
Sí, HeyGen es un versátil creador de anuncios de vídeo en línea que admite la creación de diversos formatos de anuncios, incluidos vídeos de producto convincentes y anuncios UGC auténticos. Sus funciones de edición AI y la funcionalidad de guion a vídeo ayudan a adaptar el contenido para varios anuncios en redes sociales y tácticas de marketing.
¿Cómo mejoran los avatares de AI y los guiones de HeyGen la producción de mis anuncios de vídeo?
Los avatares de AI de HeyGen dan vida a tus guiones con voces en off y expresiones realistas, ofreciendo una herramienta poderosa para tus vídeos de campaña publicitaria. Esto simplifica la creación de vídeos publicitarios dinámicos y permite la fácil generación de variantes de vídeo para probar y optimizar tus campañas.