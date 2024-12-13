Creador de Vídeos de Noticias de Adquisición: Crea Historias de Última Hora al Instante

Simplifica la producción de contenido de noticias y genera vídeos de noticias de última hora profesionales a partir de tu guion con nuestra potente función de texto a vídeo de IA.

Un emprendedor o propietario de una pequeña empresa necesita un vídeo de anuncio de última hora de 30 segundos para comunicar cambios urgentes en el mercado o lanzamientos de productos de manera efectiva. Este vídeo debe adoptar un estilo visual agudo y llamativo que imite una transmisión de noticias en vivo, completo con superposiciones de texto dinámicas, mientras presenta una voz en off clara y autoritaria para entregar información crítica. La potente función de texto a vídeo de HeyGen puede transformar rápidamente cualquier actualización escrita en esta impactante historia visual.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de noticias de adquisición de 45 segundos diseñado para partes interesadas corporativas e inversores, detallando una reciente fusión de empresas o asociación estratégica. La presentación visual debe ser pulida y profesional, empleando gráficos corporativos elegantes y animaciones sutiles alineadas con la marca, acompañadas de música de fondo calmada y tranquilizadora. Aprovecha los avatares de IA realistas de HeyGen para presentar las noticias con una presencia en pantalla creíble y consistente, mejorando la confianza y la claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Para aumentar efectivamente la presencia en línea, los gestores de redes sociales y profesionales del marketing requieren un vídeo de resumen de noticias semanal de 60 segundos atractivo. La presentación visual debe ser moderna y vibrante, incorporando elementos infográficos fácilmente digeribles y música de fondo animada y de tendencia, todo optimizado para visualización móvil. La función automática de subtítulos/captions de HeyGen es esencial para asegurar el máximo alcance y compromiso, haciendo el contenido accesible incluso cuando se ve sin sonido.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional conciso de 15 segundos para periodistas independientes y blogueros destacando un nuevo desarrollo local o historia comunitaria. El enfoque visual debe ser directo y limpio, utilizando una estética clásica de estilo noticiero con información textual directa y una voz en off clara y concisa. Acelera tu flujo de trabajo de creación de contenido utilizando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen, proporcionando una base profesional para tu narrativa sin un esfuerzo de diseño extenso.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Noticias de Adquisición

Crea sin esfuerzo vídeos de noticias de adquisición profesionales usando IA, completos con visuales realistas y narrativas convincentes, para entregar actualizaciones oportunas.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Noticias
Pega tu texto en bruto en la plataforma, utilizando sus capacidades de "texto a vídeo" para convertir instantáneamente tu historia en un borrador visual.
2
Step 2
Genera Visuales Atractivos
Da vida a tu contenido eligiendo entre "avatares de IA" realistas para presentar tu historia de noticias, adaptando estilos diversos a tu tono deseado.
3
Step 3
Refina y Marca Tu Vídeo
Personaliza tu segmento de noticias aplicando tus "controles de marca" únicos, incluyendo logos personalizados, colores y fuentes, asegurando una identidad visual consistente.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Genera tus "vídeos de noticias" completados en varias opciones de "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto", listos para su publicación inmediata.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Narra Historias de Adquisición con IA

.

Transforma detalles complejos de adquisiciones en narrativas de vídeo atractivas, haciendo que la historia sea comprensible e impactante para la comunicación interna y externa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de noticias de IA?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de noticias de IA que agiliza la producción de contenido. Simplemente introduce tu guion, y las herramientas de IA de HeyGen lo transformarán en vídeos de noticias profesionales con avatares de IA realistas y voces en off, ahorrándote tiempo y recursos significativos.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para el contenido de vídeos de noticias?

HeyGen proporciona robustos controles de marca para asegurar que tus vídeos de noticias se alineen con la identidad de tu marca. Puedes añadir fácilmente tu logo, personalizar colores y utilizar plantillas de vídeos de noticias, haciendo que cada pieza de contenido sea única.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de noticias de última hora rápidamente para redes sociales?

Sí, HeyGen actúa como un potente Creador de Vídeos de Noticias de Última Hora, permitiendo una producción rápida para plataformas de redes sociales. Con generación instantánea de texto a vídeo, subtítulos automáticos y relaciones de aspecto flexibles, puedes entregar vídeos de estilo noticiero de manera eficiente.

¿HeyGen soporta funciones avanzadas como avatares de IA y diversas voces en off?

Absolutamente. HeyGen integra sofisticados avatares de IA y una amplia gama de voces en off para dar vida a tus guiones. Esto permite crear vídeos de noticias dinámicos y atractivos, mejorados aún más con generación automática de subtítulos y herramientas de edición completas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo