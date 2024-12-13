Crea un vídeo técnico de demostración de 1 minuto para responsables de decisiones B2B y gerentes de TI, ilustrando cómo las capacidades de video ABM impulsadas por AI de HeyGen optimizan el alcance personalizado. El estilo visual debe ser profesional y basado en datos, mostrando elementos detallados de la interfaz de usuario y enfatizando la eficiencia, acompañado de una voz en off clara y segura. Utiliza la función de avatares AI de HeyGen para presentar información compleja de manera clara y aprovecha su funcionalidad de Texto a video desde guion para un mensaje preciso, asegurando que cada espectador entienda las ventajas técnicas de este creador de videos de marketing basado en cuentas.

