Impulsa los Resultados de ABM con un Creador de Videos de Marketing Basado en Cuentas

Convierte tus guiones en videos ABM cautivadores con Texto a video desde guion, aumentando el compromiso y el crecimiento del pipeline.

Crea un vídeo técnico de demostración de 1 minuto para responsables de decisiones B2B y gerentes de TI, ilustrando cómo las capacidades de video ABM impulsadas por AI de HeyGen optimizan el alcance personalizado. El estilo visual debe ser profesional y basado en datos, mostrando elementos detallados de la interfaz de usuario y enfatizando la eficiencia, acompañado de una voz en off clara y segura. Utiliza la función de avatares AI de HeyGen para presentar información compleja de manera clara y aprovecha su funcionalidad de Texto a video desde guion para un mensaje preciso, asegurando que cada espectador entienda las ventajas técnicas de este creador de videos de marketing basado en cuentas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a gerentes de marketing y creadores de contenido, destacando la simplicidad de producir contenido de video ABM efectivo. La estética debe ser dinámica y moderna, con cortes rápidos y texto vibrante en pantalla, acompañado de una voz clara y animada. Demuestra el proceso de creación rápida utilizando las plantillas de video intuitivas de HeyGen y aprovecha su potente generación de voz en off para dar vida a los guiones sin esfuerzo, convirtiendo la plataforma en un editor de video en línea de referencia para campañas impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a especialistas en operaciones de marketing y equipos de habilitación de ventas, centrado en las integraciones técnicas y la automatización del flujo de trabajo dentro de un creador de videos de marketing basado en cuentas. La presentación visual debe ser elegante e informativa, quizás mostrando grabaciones de pantalla de puntos de integración y flujo de datos, complementado por una voz explicativa y precisa. Asegura que la información crítica sea accesible empleando los Subtítulos/captions de HeyGen para mayor claridad, y enriquece el contenido con ejemplos visuales relevantes extraídos de la biblioteca de medios/soporte de stock, demostrando conversiones de texto a video sin problemas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo resumen ejecutivo convincente de 60 segundos diseñado para líderes de ventas y ejecutivos de marketing, mostrando cómo los videos personalizados impulsan un crecimiento significativo del pipeline. Adopta un estilo visual visionario y de alto impacto con animaciones profesionales que ilustren resultados empresariales, subrayado por un tono persuasivo y seguro. Demuestra la adaptabilidad de tu contenido utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para varias plataformas, y enfatiza cómo su capacidad de Texto a video desde guion permite una mensajería rápida y personalizada en cada video personalizado, elevando tu estrategia general de marketing basado en cuentas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Marketing Basado en Cuentas

Crea sin esfuerzo videos ABM profesionales y personalizados con AI, optimizando tu alcance y comprometiendo efectivamente a cuentas clave.

1
Step 1
Crea Tu Mensaje Principal con AI
Comienza transformando tu guion de marketing en un video atractivo. Nuestra capacidad de "texto a video desde guion" te permite generar rápidamente escenas iniciales para tu campaña.
2
Step 2
Selecciona Avatares AI y Personaliza
Mejora tu mensaje eligiendo de una diversa biblioteca de "avatares AI" realistas que resuenen con tu audiencia objetivo, creando contenido altamente atractivo.
3
Step 3
Añade Accesibilidad con Subtítulos Automáticos
Mejora el compromiso del espectador y la accesibilidad añadiendo "subtítulos automáticos" a tu video. Esto asegura que tu mensaje sea claro y entendido, incluso sin sonido.
4
Step 4
Exporta Tu Video ABM Impulsado por AI
Finaliza tu creación y "exporta" tu video ABM de alta calidad "impulsado por AI" en varios formatos de relación de aspecto adecuados para diferentes plataformas, listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Rápidamente Contenido Específico para Cuentas

.

Crea rápidamente contenido de video corto y atractivo adaptado para puntos de contacto específicos de cuentas para mantener un compromiso constante.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo potencia HeyGen las campañas de video ABM personalizadas?

HeyGen funciona como un generador de videos AI, aprovechando avatares AI avanzados y tecnología de texto a video para crear videos altamente personalizados. Esta capacidad es esencial para un alcance de marketing basado en cuentas dirigido y un mejor crecimiento del pipeline.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la personalización de videos?

HeyGen proporciona un editor de video en línea robusto con funcionalidad de arrastrar y soltar, permitiendo a los usuarios implementar controles de marca completos. También incluye características como subtítulos automáticos y diversas plantillas de video para personalización en tiempo real.

¿Puede HeyGen escalar efectivamente el alcance de video personalizado para ABM?

Sí, HeyGen está diseñado específicamente como un creador de videos ABM impulsado por AI para escalar tus esfuerzos de Videos de Alcance Personalizado. Su proceso eficiente permite a los equipos generar rápidamente numerosos mensajes de video únicos para cuentas específicas, mejorando la estrategia de ABM.

¿Cómo puede HeyGen simplificar la producción de contenido de video ABM profesional?

HeyGen simplifica drásticamente la producción de videos al convertir texto a video usando avatares AI, eliminando la necesidad de filmaciones complejas. Las herramientas intuitivas de la plataforma y los controles de marca permiten la creación rápida de contenido de video de alta calidad y con marca.

