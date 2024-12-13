acelerador creador de vídeos promocionales: Crea Vídeos Impresionantes Rápidamente

Transforma ideas en potentes vídeos de marketing en minutos usando texto a vídeo con IA y una vasta biblioteca de plantillas.

Crea un vídeo promocional de 30 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando lo fácil que es crear vídeos de marketing de alto impacto. El estilo visual debe ser moderno y limpio, con cortes rápidos y animaciones vibrantes, complementado por una música de fondo animada y motivadora. Destaca la amplia gama de 'Plantillas y escenas' de HeyGen para demostrar la rápida creación de contenido sin necesidad de habilidades avanzadas de edición.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de lanzamiento de producto de 45 segundos dirigido a startups tecnológicas y responsables de marketing de productos, enfatizando la velocidad e innovación que aporta la IA. La estética visual debe ser elegante y futurista, incorporando transiciones suaves y gráficos sofisticados, acompañado de una generación de voz en off confiada y autoritaria. Ilustra cómo la avanzada función de 'Generación de voz en off' de HeyGen da vida a los guiones con narraciones profesionales para vídeos de producto impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio de vídeo de 60 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido en redes sociales y negocios de comercio electrónico, capturando la atención con una narrativa única. Emplea un estilo visual vibrante y contemporáneo con colores audaces y animaciones de texto dinámicas, acompañado de música energética y de tendencia. Muestra cómo los 'Avatares de IA' de HeyGen pueden personalizar el contenido y aumentar el compromiso en varias plataformas para un vídeo promocional verdaderamente único.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo informativo de 30 segundos dirigido a marketers globales y creadores de contenido educativo, simplificando ideas complejas para un público más amplio. La presentación visual debe ser clara y accesible, utilizando gráficos simples y texto en pantalla, con una música de fondo calmada e instructiva. Enfatiza la funcionalidad fluida de 'Subtítulos/captions' de HeyGen para asegurar que los mensajes resuenen con audiencias diversas e internacionales, ampliando el alcance de cualquier vídeo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Acelerador Creador de Vídeos Promocionales

Produce rápidamente vídeos promocionales de alta calidad con nuestro acelerador potenciado por IA, diseñado para optimizar tu creación de contenido desde el concepto hasta la entrega.

1
Step 1
Crea tu Vídeo con IA
Genera tu vídeo promocional inicial simplemente escribiendo indicaciones de texto, aprovechando nuestro creador de vídeos promocionales con IA para convertir tu guion en escenas dinámicas.
2
Step 2
Personaliza con Recursos Profesionales
Mejora tu vídeo seleccionando de una vasta biblioteca de medios de fotos y vídeos de stock, o sube tus propios recursos usando el editor de arrastrar y soltar.
3
Step 3
Refina y Marca tu Contenido
Aplica controles de marca como logotipos y colores personalizados, y añade voces en off o subtítulos para alinear perfectamente tu vídeo promocional con el mensaje de tu marca.
4
Step 4
Exporta para Cualquier Plataforma
Optimiza tu vídeo para varias plataformas de redes sociales y campañas de marketing usando el cambio de tamaño de relación de aspecto, luego exporta tus vídeos de marketing finales de alta calidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito del Cliente

Produce vídeos convincentes potenciados por IA de historias de éxito de clientes para construir confianza y aumentar las conversiones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis vídeos promocionales?

HeyGen actúa como un avanzado creador de vídeos promocionales con IA, permitiéndote crear vídeos promocionales de alta calidad sin esfuerzo. Utiliza nuestras capacidades de texto a vídeo y avatares de IA para transformar tus guiones en vídeos de marketing atractivos con facilidad, haciendo que el proceso de creación sea más rápido y creativo.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para diversos vídeos de marketing?

HeyGen proporciona una rica biblioteca de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente, permitiéndote crear diversos vídeos de marketing, desde vídeos de productos y vídeos explicativos hasta anuncios de vídeo para redes sociales. También puedes aplicar controles de marca, integrar fotos y vídeos de stock, y ajustar el tamaño para plataformas como anuncios de Facebook, historias de Instagram y anuncios de YouTube.

¿Puedo personalizar las voces en off y los elementos visuales dentro de HeyGen para mis vídeos promocionales?

Absolutamente. La generación de voz en off de HeyGen asegura una narración de sonido natural para tus vídeos promocionales, y también puedes incorporar texto animado y varios efectos de música. Nuestra extensa biblioteca de medios apoya elementos visuales creativos, permitiéndote personalizar cada aspecto de tu contenido promocional.

¿Simplifica el creador de vídeos con IA de HeyGen la creación de promociones de marketing?

Sí, el intuitivo creador de vídeos con IA de HeyGen simplifica todo el flujo de trabajo para promociones de marketing, permitiéndote generar ideas creativas a partir de indicaciones de texto. Nuestras capacidades de IA agilizan el proceso de producción de contenido promocional atractivo, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo tradicionalmente requeridos.

