Creando el camino más humano hacia la adopción de productos digitales

Los clientes de Pyne suelen utilizar una estrategia de crecimiento liderado por el producto (PLG) para captar o expandir su clientela. “Escalar la atención al cliente sin aumentar los costos es especialmente importante para las empresas con grandes ambiciones de crecimiento y productos complejos donde los usuarios necesitan comprender la historia detrás del producto y cómo utilizarlo. Nuestros clientes entrenan a los avatares de Pyne con los manuales de ventas y atención al cliente más utilizados para lograr exactamente eso”, dijo Roman.

“Las demostraciones de productos tradicionales y la incorporación utilizan guías escritas, pero años de experiencia con estas herramientas muestran que no logran captar la atención de las personas. Sabemos a través de modelos de comportamiento que los humanos prestan más atención cuando escuchan a otros humanos,” dijo Roman. “Creemos que una buena incorporación y activación de usuarios ocurre con un toque humano. Así es como creas vínculos y lealtad con tus usuarios y clientes.”

Un problema es que mucha de la educación sobre el producto ocurre fuera del mismo. Pyne hace que esta educación se lleve a cabo dentro del producto mediante video. El problema es que actualizar el contenido de video lleva mucho tiempo.

“Grabar videos de productos individualmente supone un esfuerzo prohibitivamente mayor. Sabemos que funciona bien y aumenta las conversiones, pero producir y actualizar los videos cuando las cosas cambian es una tarea pesada, especialmente si quieres ser ágil con el contenido,” dijo Roman.

Con Pyne, los usuarios pueden explorar un producto como si el mejor experto en el producto estuviera a su lado. Permite a las empresas simplificar experiencias de productos complejos, incorporar a cada usuario con un toque personal y escalar los procesos de incorporación y activación. Pero para ofrecer verdaderamente un toque humano, Pyne necesitaba los avatares más realistas posibles.

Elegir una plataforma de video con IA que tenga una API

Cuando buscaba una solución de avatar para su característica de agente de demostración generado por IA, Pyne exploró Synthesia y otras compañías. Roman probó cuáles avatares funcionaban mejor y excluyó aquellos que no tenían una API.

“Queremos que nuestros clientes puedan actualizar sus demos al instante a través de nuestra plataforma. Para hacer eso, tiene que ser una experiencia fluida, así que necesitábamos proporcionarles una API,” dijo Roman. “El valor de la API es que asegura que haya la menor fricción posible entre permitir el caso de uso que el cliente desea, que es experimentar con los flujos de incorporación y activación, y nuestra plataforma. Por eso elegimos HeyGen.”

La API de HeyGen se integra sin problemas con vídeos de avatares, avatares interactivos y localización en cualquier experiencia digital. Pyne la utiliza para características de productos que permiten a los usuarios ajustar guiones para actualizar demostraciones en segundos, traducir flujos a diferentes idiomas y subir avatares una sola vez para todos los vídeos futuros. No se necesitan nuevas grabaciones ni equipos de producción.

Pyne también eligió HeyGen porque tiene los avatares más realistas y de la más alta calidad del mercado y era simplemente el más fácil de usar.

“Nuestros clientes llegan al producto y ven los avatares de IA y dicen, ‘Guau, esto es tan diferente, y me encanta verlo’”, dijo Roman. “El usuario final ahora tiene un mayor lapso de atención y puede consumir rápidamente más información.”

Activando usuarios a lo largo del ciclo de vida del cliente

Con la plataforma potenciada por HeyGen de Pyne, las empresas pueden impulsar la adopción, conversión y compromiso de su base de usuarios, incluyendo:

Incorporación más rápida y observando un tiempo de valorización 4 veces más rápido

Aumentar la participación en 10 veces en comparación con las demostraciones de productos convencionales

Mejorando la conversión hasta en un 2.3 veces

Reteniendo usuarios 3 veces mejor

“Lo que HeyGen realmente nos proporcionó es un nuevo formato que nos permite involucrar a los usuarios de una manera que simplemente no era posible antes,” dijo Roman. “Ahora podemos combinar lo mejor de cómo los humanos integran actualmente a las personas con cómo la tecnología puede integrar a las personas en sus propios términos.”

- Roman Geugelin, CEO y Fundador de Pyne.ai