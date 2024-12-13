¿Quieres grabar tu pantalla para tutoriales, presentaciones o guías paso a paso?

La extensión Screen Recorder de HeyGen te permite capturar grabaciones de pantalla de alta calidad sin esfuerzo para cualquier propósito. Ya sea para compartir conocimientos, demostrar software o crear contenido atractivo, esta herramienta garantiza grabaciones nítidas en todo momento.

HeyGen facilita la personalización de tu experiencia de grabación de pantalla, ofreciendo características como integración de audio, anotaciones en pantalla y opciones de grabación flexibles que se adaptan a tus necesidades.